छात्रा की सलामी पर पहले चूके मुख्यमंत्री सतीशन, फिर मुस्कुराकर किया अभिवादन; वीडियो वायरल
कोच्चि में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और एक युवा छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) के बीच हुआ संक्षिप्त संवाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
कोच्चि में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और एक युवा छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) के बीच हुआ संक्षिप्त संवाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में चेरानल्लूर के उच्च विद्यालय की एक छात्रा रविवार को मुख्यमंत्री को पौधा भेंट करने के लिए उनके पास जाती नजर आ रही है। छात्रा ने एसपीसी की वर्दी पहन रखी है। वह सतीशन के पास जाती है और उन्हें एक पौधा भेंट करती है। सतीशन खड़े होकर गुलदस्ता स्वीकार करते हैं और उसे अपने बगल में रख लेते हैं।
हालांकि, छात्रा उनके सामने खड़ी होकर उन्हें सलामी देती है और उसी मुद्रा में खड़ी रहती है। सतीशन बैठने ही वाले होते हैं कि उनकी नजर सलामी दे रही छात्रा पर पड़ती है। जैसे ही मुख्यमंत्री को यह एहसास होता है कि उन्होंने पहले छात्रा की सलामी का जवाब नहीं दिया था, वह तुरंत खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए उसकी सलामी का जवाब देते हैं। इसके बाद छात्रा वहां से चली जाती है। कुछ सेकंड के इस संक्षिप्त क्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर साझा किया जा रहा है। कई यूजर्स ने वीडियो पर टिप्पणी करते हुए इसे शिष्टाचार और पारस्परिक सम्मान का क्षण बताया है।
सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर आदर्श हेगड़े नामक एक उपयोगकर्ता ने मुख्यमंत्री द्वारा सलामी स्वीकार किए जाने तक सलामी की मुद्रा में खड़े रहने के लिए ‘स्टूडेंट पुलिस कैडेट’ की प्रशंसा की। उन्होंने खड़े होकर और मुस्कुराते हुए सलामी का जवाब देने के लिए सतीशन की भी सराहना की और उनके इस व्यवहार को विनम्रता का प्रतीक बताया, जिसने कई लोगों का दिल जीत लिया।
इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने ‘एक्स’ पर एक मार्मिक कहानी साझा की थी। इस मामले में धार्मिक और जातीय सीमाओं से परे मानवता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए केरल के वायनाड के दो भाइयों ने 85 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की करीब पांच दशकों तक सगे बेटों की तरह सेवा की। बाद में उनकी अंतिम इच्छा को पूरे स्नेह एवं सम्मान के साथ पूरा कर सभी का दिल जीत लिया। सीएम ने लिखा कि वायनाड के चित्रगिरि स्थित मुट्टम की रहने वाली कल्याणी अम्मा की कोख से न जन्म लेने के बावजूद रजाक और सुलेमान लगभग 50 वर्षों तक अटूट प्रेम और निष्ठा के साथ उनके साथ खड़े रहे। जब बुजुर्ग महिला को अंतिम विदाई देने का समय आया, तो दोनों भाइयों ने सगे बेटों की तरह गहरे स्नेह, जिम्मेदारी और सम्मान का परिचय देते हुए उनकी अंतिम इच्छा पूरी की।
सतीशन ने दोनों भाइयों की इस भावना को राज्य के स्थायी मानवीय मूल्यों का एक बेहद हृदयस्पर्शी रूप बताते हुए कहा कि यह वही केरल है जिसे मैं जानता हूं, प्यार करता हूं और जिसमें विश्वास रखता हूं। उन्होंने कहा कि मां का प्यार धर्म को नहीं पहचानता और बेटे का कर्तव्य जाति नहीं पूछता। प्रेम की तरह दुख भी धार्मिक या सामाजिक पहचान से परे हर किसी का समान रूप से होता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।