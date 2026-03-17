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बीजेपी में वरुण गांधी के बहुरेंगे दिन? परिवार संग पीएम मोदी से मुलाकात; बोले- पितृवत स्नेह मिला

Mar 17, 2026 02:21 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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बीजेपी में अलग-थलग चल रहे गांधी परिवार के दिग्गज नेता वरुणा गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। वह परिवार के साथ पीएम मोदी से मिले और कहा कि उनका पितृवत स्नेह मिला है। जानकारों का कहना है कि जल्द ही वरुण गांधी को कोई बड़ा जिम्मा मिल सकता है। 

बीजेपी में वरुण गांधी के बहुरेंगे दिन? परिवार संग पीएम मोदी से मुलाकात; बोले- पितृवत स्नेह मिला

बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना के चलते पार्टी में अलग-थलग हुए वरुण गांधी एक बार फिर अपने सियासी ढर्रे पर वापस आते दिख रहे हैं। उन्होंने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए वरुण गांधी ने लिखा, परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीiॉ जी से मिलकर उनका आर्शीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

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उन्होंने कहा, 'आपके आभामंडल में अद्भुत पितृवत स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं।'

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वरुण गांधी ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें उनकी पत्नी और बेटी भी दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगी हैं। जानकारों का कहना है कि वरुण गांधी को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी दी जा सकती है।

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2024 आम चुनाव में नहीं मिला था टिकट

बता दें कि वरुण गांधी ने 2009 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस के वीएम सिंह को हराया था। वह 2014 में दोबारा इसी सीट से सांसद बने। इसके बाद 2019 में वरुण गांधी लगातार तीसरी बार पीलीभीत से चुनाव जीता। वहीं 2014 में वरुणा गांधी को टिकट ही नहीं दिया गया। माना जा रहा था कि बीजेपी सरकार की आलोचनाओं के चलते उनका टिकट काट दिया गया है।

किसान आंदोलन के दौरान वरुण गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहते थे। वे अकसर राकेश टिकैत के साथ स्वर में स्वर मिलाते नजर आते थे। किसानों की मौत को लेकर उन्होंने खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना की। इसके बाद से ही पार्टी में उनकी हैसियत कम होने लगी। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर कर दिया। अटकलें ये भी लगने लगी थीं कि वह पाला बदल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। टिकट कटने के बाद वह एकदम शांत हो गए थे। आम चुनाव के प्रचार के दौरान वरुण गांधी सुल्तानपुर में मेनका गांधी के प्रचार के लिए आखिरी दिन गए थे। हालांकि उन्होंने ना तो कोई भाषण दिया और ना ही बीजेपी का पटका पहना था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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