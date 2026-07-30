Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'राजेंद्र प्रसाद ने गलती की' संसद में वंदे मातरम् बिल पास होने पर ओवैसी क्या बोले?

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

संसद से वंदे मातरम् बिल पास होने पर हैदराबाद सांसद ओवैसी ने अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह गलत है। एक मुसलमान होने के नाते वह किसी और की इबादत नहीं कर सकते, जबकि वंदे मातरम् देवी की आराधना से जुड़ा हुआ है।

AIMIM Owaisi
असदुद्दीन ओवैसी

Owaisi: संसद ने वंदे मातरम् के अपमान को अपराध बनाने वाले बिल को पास कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से यह बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह कानून बन जाएगा। इसके मुताबिक अब वंदे मातरम् का अपमान करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने तगड़ा विरोध जताया है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने इसे गलत बताते हुए राष्ट्रगान से इसकी तुलना की। इसके अलावा डीएमके सांसद कनिमोझी ने इसे भाजपा का हिंदुत्ववादी एजेंडा करार दिया।

बिल के लोकसभा से पास होने के बाद हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा, "आप जब 'जन गण मन' पढ़ते हैं, तो उसमें क्या दिखता है। उसमें यह देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। अब उन मुजाहिदीन ए आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी।"

ये भी पढ़ें:वंदे मातरम बिल संसद से पास, अपमान पर 3 साल की जेल; DMK बोली- हिंदुत्व का एजेंडा

पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गलती- ओवैसी

ओवैसी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जन गण मन देश की जनता के लिए लिखा गया था। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, "जन गण मन देश की जनता के लिए लिखा गया था। मैं कह रहा हूं कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने गलती थी। उन्होंने बिना रेजुलेशन लाए कह दिया था कि यह राष्ट्रीय गीत है। नहीं कहना चाहिए था। रेजुलेशन लाना चाहिए था। संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय गीत की कोई परिभाषा नहीं है। यह गलत है।" बता दें, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही दर्जा और सम्मान दिए जाने की आधिकारिक घोषणा की थी।

हैदराबाद सांसद ने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते वह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अगर वह ऐसा करते हैं, तो फिर वह मुसलमान नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। सरकार जिस तरीके से यह कानून थोप रही है यह गलत है।

ये भी पढ़ें:वंदे मातरम पर भड़के थलपति विजय के मंत्री, कार्यक्रम का ही कर दिया बहिष्कार

क्या है वंदे मातरम् बिल?

केंद्र सरकार लगातार वंदे मातरम् के खिलाफ होने वाली बहस के बाद इस पर कानून लेकर आई है। लोकसभा में विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच यह बिल ध्वनिमत से पारित तकर दिया गया। इस बिल के जरिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनल एक्ट 1971 में बदलाव किया गया है। मौजूदा कानून में जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर सजा का प्रावधान है। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून बन जाएगा। फिर इसमें वंदे मातरम् को भी शामिल कर लिया जाएगा।

इसके मुताबिक, वंदे मातरम को गाने से इनकार करके, रुकावट डालने या गड़बड़ी करने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। विपक्ष इसकी कुछ पंक्तियों को लेकर विरोध जताता रहा है। उनका तर्क है कि इसमें देवी की आराधना है, जो कि दूसरे धर्मों के लोगों को ठेस पहुंचा सकती है। पिछले संसदीय सत्र के दौरान भी इस पर काफी बहस हुई थी।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News Asaduddin Owaisi Asaduddin Owaisi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।