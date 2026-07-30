'राजेंद्र प्रसाद ने गलती की' संसद में वंदे मातरम् बिल पास होने पर ओवैसी क्या बोले?

संसद से वंदे मातरम् बिल पास होने पर हैदराबाद सांसद ओवैसी ने अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह गलत है। एक मुसलमान होने के नाते वह किसी और की इबादत नहीं कर सकते, जबकि वंदे मातरम् देवी की आराधना से जुड़ा हुआ है।

Owaisi: संसद ने वंदे मातरम् के अपमान को अपराध बनाने वाले बिल को पास कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से यह बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह कानून बन जाएगा। इसके मुताबिक अब वंदे मातरम् का अपमान करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने तगड़ा विरोध जताया है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने इसे गलत बताते हुए राष्ट्रगान से इसकी तुलना की। इसके अलावा डीएमके सांसद कनिमोझी ने इसे भाजपा का हिंदुत्ववादी एजेंडा करार दिया।

बिल के लोकसभा से पास होने के बाद हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा, "आप जब 'जन गण मन' पढ़ते हैं, तो उसमें क्या दिखता है। उसमें यह देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है। अब उन मुजाहिदीन ए आजादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी।"

पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गलती- ओवैसी ओवैसी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जन गण मन देश की जनता के लिए लिखा गया था। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, "जन गण मन देश की जनता के लिए लिखा गया था। मैं कह रहा हूं कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने गलती थी। उन्होंने बिना रेजुलेशन लाए कह दिया था कि यह राष्ट्रीय गीत है। नहीं कहना चाहिए था। रेजुलेशन लाना चाहिए था। संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय गीत की कोई परिभाषा नहीं है। यह गलत है।" बता दें, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही दर्जा और सम्मान दिए जाने की आधिकारिक घोषणा की थी।

हैदराबाद सांसद ने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते वह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अगर वह ऐसा करते हैं, तो फिर वह मुसलमान नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। सरकार जिस तरीके से यह कानून थोप रही है यह गलत है।

क्या है वंदे मातरम् बिल? केंद्र सरकार लगातार वंदे मातरम् के खिलाफ होने वाली बहस के बाद इस पर कानून लेकर आई है। लोकसभा में विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच यह बिल ध्वनिमत से पारित तकर दिया गया। इस बिल के जरिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनल एक्ट 1971 में बदलाव किया गया है। मौजूदा कानून में जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर सजा का प्रावधान है। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून बन जाएगा। फिर इसमें वंदे मातरम् को भी शामिल कर लिया जाएगा।