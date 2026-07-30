वंदे मातरम बिल संसद से पास, अपमान पर तीन साल की जेल; DMK बोली- हिंदुत्व का एजेंडा
निचले सदन में हुई एक छोटी बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस को अपने 76 साल के राज में वंदे मातरम को उसका सही सम्मान देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने तुष्टिकरण की राजनीति का सहारा लिया।
संसद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाले बिल को पास कर दिया। लोकसभा ने थोड़ी बहस के बाद शोर-शराबे के बीच यह कानून पास कर दिया। राज्यसभा से पहले ही यह बिल पास हो चुका है। अब वंदे मातरम के अपमान पर तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके की कनिमोझी समेत तमाम सांसदों ने इस बिल के पास होने का विरोध किया। डीएमके सांसद ने कहा कि यह हिंदुत्व का एजेंडा है और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है।
लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच बिल ध्वनिमत से पारित हुआ। विपक्षी दल जंतर-मंतर पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की मांग कर रहे थे। यह बिल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 में बदलाव करता है। मौजूदा कानून में जानबूझकर नेशनल फ्लैग, संविधान और नेशनल एंथम का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है। इसमें तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बार-बार गलती करने वालों को कम से कम एक साल की जेल हो सकती है।
बिल के पास होने के बाद जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर कर देंगी तो यह कानून की शक्ल ले लेगा। इसके लागू होने के बाद वंदे मातरम के गाने के दौरान अपमान करने, रुकावट डालने या गड़बड़ी करने पर भी तीन साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकेगी। यह बिल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल में पास हुआ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गाने की रचना की थी, जिसे बाद में उनके नॉवेल आनंदमठ में शामिल किया गया।
निचले सदन में हुई एक छोटी बहस का जवाब देते हुए, जिसमें सिर्फ दो सदस्यों ने हिस्सा लिया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस को अपने 76 साल के राज में वंदे मातरम को उसका सही सम्मान देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने तुष्टिकरण की राजनीति का सहारा लिया। नरेंद्र मोदी सरकार अब राष्ट्रगीत को उसका सही सम्मान दे रही है, जिसका वह हकदार है। राय ने बिल पर अपना छोटा सा जवाब वंदे मातरम के नारे के साथ खत्म करते हुए कहा, “एक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए, हमें पूरा (सभी छह छंदों वाला) वंदे मातरम गाना चाहिए।”
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट अभी जानबूझकर राष्ट्रगान (जन गण मन) गाने से रोकने, या ऐसा गाना गा रही किसी भी सभा में गड़बड़ी करने पर रोक लगाता है। दो सदस्यों के बोलने के बाद बिल को वॉयस वोट से पास कर दिया गया। विपक्ष के लाए गए संशोधनों को सदन ने खारिज कर दिया। बाद में डीएमके के ए राजा ने कुछ डॉक्यूमेंट फाड़कर वेल की तरफ फेंक दिए।
'यह सेक्युलरिज्म के खिलाफ'
इससे पहले, डीएमके सांसद के. कनिमोझी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह एक हिंदुत्व एजेंडा है जिसे राष्ट्रवाद के नाम पर लाया गया है। उन्होंने कहा, "यह फेडरलिज्म के खिलाफ है। आप कानून लाकर राष्ट्रवाद नहीं थोप सकते, यह गीत देश के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। देश बनाने वालों में सिर्फ 2 लाइनों पर रुकने की समझदारी थी, लेकिन आज आप इसे जरूरी बनाकर और अगर हम सभी 6 लाइनें नहीं गाते हैं तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाकर देश को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं।" भाजपा के संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 76 साल के राज में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था। बिल पास होने के बाद नारेबाजी के बीच लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
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