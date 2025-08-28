Vande Bharat trains to be upgraded with more coaches on 7 routes amid rising demand Full List वंदे भारत ट्रेनों की जबरदस्त डिमांड; वाराणसी से लेकर नागपुर तक, 7 रूट पर बढ़ाए जाएंगे डिब्बे, India News in Hindi - Hindustan
रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि अपग्रेडेशन के बाद खाली होने वाली 16-कोच और 8-कोच की रेक (ट्रेनें) का उपयोग नए मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए किया जाएगा। जानिए पूरी डिटेल।

Amit Kumar पीटीआई, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 05:47 PM
रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की हाई डिमांड और ऑक्यूपेंसी को देखते हुए सात प्रमुख मार्गों पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, इन मार्गों पर वर्तमान में संचालित 8 कोच और 16 कोच वाली ट्रेनों को क्रमशः 16 कोच और 20 कोच में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ अन्य नए मार्गों पर भी वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी।

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना और प्रचार), दिलीप कुमार ने बताया, "वर्तमान में सात मार्गों पर चार 8-कोच और तीन 16-कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। अब 16-कोच वाली ट्रेनों को 20-कोच और 8-कोच वाली ट्रेनों को 16-कोच में अपग्रेड करने की योजना है।" उन्होंने आगे कहा, "वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 जुलाई 2025 तक) की ऑक्यूपेंसी और व्यवहार्यता के आधार पर, तीन 16-कोच वाली वंदे भारत ट्रेनों को 20-कोच और चार 8-कोच वाली ट्रेनों को 16-कोच में अपग्रेड करने की अस्थायी योजना बनाई गई है।"

इन सात मार्गों पर होगा अपग्रेड

1. मंगलुरु सेंट्रल–तिरुवनंतपुरम सेंट्रल

2. सिकंदराबाद–तिरुपति

3. चेन्नई एग्मोर–तिरुनेलवेली

4. मदुरै–बेंगलुरु कैंट

5. देवघर–वाराणसी

6. हावड़ा–राउरकेला

7. इंदौर–नागपुर

इनमें से मंगलुरु सेंट्रल–तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, सिकंदराबाद–तिरुपति और चेन्नई एग्मोर–तिरुनेलवेली मार्गों पर वर्तमान में 16-कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिन्हें 20-कोच में अपग्रेड किया जाएगा। शेष चार मार्गों पर 8-कोच वाली ट्रेनों को 16-कोच में बदला जाएगा।

नए मार्गों पर भी शुरू होंगी ट्रेनें

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि अपग्रेडेशन के बाद खाली होने वाली 16-कोच और 8-कोच की रेक (ट्रेनें) का उपयोग नए मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, और अधिक 20-कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च के लिए तैयार की जाएंगी और एक 16-कोच वाली ट्रेन भी अपग्रेडेशन के लिए उपलब्ध होगी।

ऑक्यूपेंसी के आधार पर योजना

दिलीप कुमार ने कहा, "ऑक्यूपेंसी के आधार पर वंदे भारत ट्रेन सेवाओं के रिप्लेसमेंट की अस्थायी योजना बनाई गई है। इस प्रक्रिया के बाद, खाली होने वाली 16-कोच और 8-कोच की रेक का उपयोग नई सेवाएं शुरू करने के लिए किया जाएगा।" यह कदम रेलवे की ओर से यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

वंदे भारत ट्रेनें अपनी गति, सुविधाओं और विश्वसनीयता के लिए यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, और इस अपग्रेडेशन से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यह अपग्रेडेशन योजनाबद्ध तरीके से और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। नए मार्गों पर ट्रेनों के शुरू होने की तारीख और अन्य विवरण जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

Vande Bharat Express India News
