कब चलेगी वंदे भारत स्लीपर? ट्रायल के बाद वापस भेजी गई पहली ट्रेन, रेल मंत्री ने दिया अपडेट
भारतीय रेलवे जल्द ही पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी में है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैषणव ने पुष्टि की है कि यह अत्याधुनिक स्लीपर ट्रेन इसी साल दिसंबर में पटरियों पर आ सकती है। फिलहाल पहला प्रोटोटाइप रेक व्यापक ट्रायल के बाद वापस भेजा गया है, जहां यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए सुझाए गए बदलावों पर काम चल रहा है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही बताया कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ट्रायल के बाद, डिब्बे और सीटों में मामूली बदलावों का सुझाव दिया गया था, जिन पर अब काम किया जा रहा है। वैष्णव ने कहा कि पहली ट्रेन के परीक्षण के दौरान जो भी समस्याएं सामने आईं, हम उन्हें दूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बदलाव मामूली हैं, लेकिन हम इन्हें बड़ा मान रहे हैं क्योंकि हम यात्रियों की सुविधा के उच्च मानकों के अनुरूप इन्हें तैयार करना चाहते हैं।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर जोर देते हुए वैष्णव ने कहा कि हम ‘शॉर्टकट’ में विश्वास नहीं करते क्योंकि हमें अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा उत्पाद बनाना है। मार्ग और ट्रेन शुरू होने की संभावित तारीख के बारे में पूछे जाने पर, वैष्णव ने कहा कि हम दिसंबर में इस ट्रेन का संचालन शुरू करेंगे। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), जो 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण कर रही है, उसके अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) और रेलवे सुरक्षा आयुक्त की देखरेख में व्यापक परीक्षण के बाद पहली ट्रेन मामूली बदलाव के लिए उनके पास पहुंच गई है।
28 अक्टूबर को मिली औपचारिक मंजूरी
रेल मंत्रालय ने 28 अक्टूबर को 16-कोच वाले वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही कई प्रदर्शन-सुधार और सुरक्षा-संबंधी सिफारिशें भी की गईं।
सुरक्षा मानकों में शामिल प्रमुख बदलाव:
- आग रोकथाम के लिए आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस की स्थापना
- AC डक्ट की नई पोजिशनिंग
- CCTV के लिए फायर-सरवाइवल केबल
- यूरोपीय मानकों EN 45545 (फायर सेफ्टी) और EN 15227 (क्रैश रेसिस्टेंस) के स्वतंत्र आकलन
- इमरजेंसी अलार्म बटन को नई जगह पर लगाने का निर्देश
अक्टूबर 28 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि ऊपरी बर्थ कनेक्टर के पास इमरजेंसी अलार्म इंडिकेटर छिपा हुआ है, जो कि यात्रियों के लिए तुरंत उपयोग योग्य नहीं है। मंत्रालय ने इसे भविष्य के रेक में सही, सुलभ स्थान पर लगाने का निर्देश दिया है।
राजधानी एक्सप्रेस को देगी कड़ी टक्कर
वर्तमान में वंदे भारत चेयर कार वर्जन दिन के सफर के लिए पसंदीदा विकल्प बन चुका है। वहीं नया स्लीपर वर्जन लंबी दूरी की रात की यात्रा में राजधानी एक्सप्रेस जैसे प्रीमियम ट्रेनों को चुनौती देगा। रेलवे का दावा है कि यह ट्रेन यात्रा के आराम, नींद की गुणवत्ता और सुरक्षा के मामले में नया बेंचमार्क स्थापित करेगी।