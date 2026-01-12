वंदे भारत स्लीपर होगी बेहद खास, कोई वीआईपी कोटा नहीं; मिलेगा स्थानीय भोजन
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत इस महीने के अंत तक गुवाहाटी और कोलकाता के बीच हो जाएगी। इससे उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के बीच अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के शुरू होने से यात्रा तो आसान होगी ही, साथ ही इस ट्रेन में कई खास सहूलियतें भी मुहैया कराई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन के रिजर्वेशन में कोई वीआईपी कोटा नहीं होगा। इसके अलावा इस ट्रेन में यात्रा करने वालों को स्थानीय भोजन मुहैया कराया जाएगा। यह ट्रेन लंबी यात्रा की दूरी में एक मील का पत्थर साबित होगी।
भारतीय संस्कृति की झलक
सरकार भी इस ट्रेन की लांचिंग को खास बनाने में जुटी हुई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से आम लोगों की ट्रेन होगी। इसमें वीआईपी या इमरजेंसी कोटा नहीं होगा। यहां तक कि रेलवे के वरिष्ठ और सीनियर अधिकारी भी वंदे भारत स्लीपर पर अपने पास से यात्रा करने के अधिकारी नहीं होंगे। इसके अलाव इसमें बेहतर सुविधाएं, ट्रांसपैरेंट टिकटिंग और समान नियम होंगे। ट्रेन में सवार सभी स्टाफ यूनिफॉर्म में होंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन में भारत की संस्कृति के दर्शन होंगे।
आरएसी टिकट भी नहीं
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट ही मुहैया कराया जाएगा। इससे वेटिंग लिस्ट की झंझट खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ट्रेन में आरएसी टिकट भी नहीं मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को पूरी तरह से अपग्रेडेड बेडरोल दिया जाएगा। इसमें कंबल भी शामिल रहेगा। यह बेडरोल रेगुलर ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा आधुनिक और बेहतर गुणवत्ता वाला होगा।
यह भी खासियतें
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में थर्ड एसी के 11 कोच, सेकंड एसी के चार कोच और फर्स्ट एसी का एक कोच होगा। इसमें कुल 823 बर्थ रहेंगी। इनमें थर्ड एसी में 611, सेकंड एसी में 188 और फर्स्ट एसी में 24 सीटें होंगी। इसकी अन्य विशेषताओं में उन्नत कुशनिंग के साथ एर्गोनॉमिक डिजाइन वाले बर्थ, सहज गति के लिए वेस्टिबुल्स के साथ ऑटोमैटिक दरवाजे, उच्च गुणवत्ता वाले सस्पेंशन और कम शोर के साथ बेहतर सवारी का अनुभव, ऑटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (कवच), इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम के साथ साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था शामिल है।