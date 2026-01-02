वंदे भारत स्लीपर के फर्स्ट AC का भी होगा कम चार्ज, इसी महीने हो जाएगी शुरू; किस रूट पर चलेगी?

संक्षेप: Sleeper Vande Bharat: वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर में 3-AC का किराया लगभग ₹2,300, 2-AC का लगभग ₹3,000 और 1-AC का लगभग ₹3,600 होगा, जिसमें खाना भी शामिल होगा। किराया मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय किया गया है।

Vande Bharat, Indian Railways: देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के चलने का ऐलान हो गया है। यह ट्रेन इसी महीने असम से पश्चिम बंगाल के बीच चलाई जाएगी। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में थर्ड एसी और फर्स्ट एसी के बीच किराए में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। अभी कई ट्रेनों में दोनों कोच में किराए में लगभग ढाई गुना का अंतर होता है, जबकि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में यह अंतर तकरीबन डेढ़ गुना के आसपास ही होने वाला है। ऐसे में यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में करेंगे। रेल मंत्री वैष्णव ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "वंदे भारत स्लीपर में 3-AC का किराया लगभग 2,300, 2-AC का लगभग 3,000 और 1-AC का लगभग 3,600 रुपये होगा, जिसमें खाना भी शामिल होगा। किराया मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय किया गया है।" किराया फ्लाइट की तुलना में भी काफी कम होगा।

उन्होंने कहा कि ट्रेन अगले 15-20 दिनों में चलना शुरू हो जाएगी, शायद 18 जनवरी के आसपास, क्योंकि प्रधानमंत्री को इसके लिए अनुरोध भेजा गया है। वैष्णव ने कहा, "मैं अगले दो-तीन दिनों में सही तारीख की घोषणा करूंगा।'' उन्होंने इस डेवलपमेंट को देश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया। वैष्णव ने कहा कि गुवाहाटी और कोलकाता के बीच 16 कोच वाली ट्रेन की क्षमता 823 यात्रियों की है और इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि, यह दोनों शहरों के बीच 120-130 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, जिसमें असम और पश्चिम बंगाल के खास जिले शामिल होंगे।

हवाई यात्रा का कितना है किराया ट्रेन के बारे में बताते हुए वैष्णव ने कहा कि गुवाहाटी-कोलकाता हवाई यात्रा का किराया लगभग ₹6,000 से ₹8,000 है। हालांकि, रेल मंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच नई वंदे भारत ट्रेन से लागत कम होगी क्योंकि प्रति किलोमीटर किराया 1 AC के लिए ₹3.8 प्रति किमी, 2AC के लिए ₹3.1 प्रति किमी और 3 AC के लिए ₹2.4 होगा। 16 कोच वाली ट्रेन में 11 3-AC कोच, चार 2-AC कोच और एक 1-AC कोच हैं। कुल 823 बर्थ में से 611 3-AC में, 188 2-AC में और 24 1-AC में हैं।