180/KM की रफ्तार पर वाटर टेस्ट में यूं पास हुई वंदे भारत स्लीपर, रेल मंत्री ने जारी किया वीडियो

संक्षेप: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बहुत जल्द लांच होने वाली है। मंगलवार को इसका ट्रायल रन हुआ। कोटा से नागदा के बीच वंदे भारत ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका वीडियो शेयर किया है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बहुत जल्द लांच होने वाली है। मंगलवार को इसका ट्रायल रन हुआ। कोटा से नागदा के बीच वंदे भारत ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक खिड़की के पास तीन-चार गिलासें एक के ऊपर रखकर उसमें पानी भरा गया है। लेकिन ट्रेन की जबर्दस्त रफ्तार के बावजूद ना तो एक भी गिलास गिरती है और ना ही गिलास से एक भी बूंद पानी छलकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जल्द होगी लांचिंग

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही लंबी दूरी की ओवरनाइट जर्नी के लिए भी लांच होने वाली है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर क्लास वैरियंट है। अभी तक वंदे भारत चेयर कार ट्रेन के रूप में ही चलती रही है। बीईएमएल ने एसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दो प्रोटोटाइप तैयार किए हैं। यह प्रोटोटाइप फिलहाल टेस्टिंग फेज में हैं।

बड़े बदलाव की तैयारी

भारतीय रेलवे लंबी दूरी की रेल यात्राओं में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इसके तहत अगले कुछ साल में 200 से ज्यादा स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को लाने की तैयारी है। इसके लिए अलग-अलग जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है। बीईएमएल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साथ मिलकर 10 स्लीपर ट्रेन सेट्स बनाने में जुटा हुआ है। वहीं, अन्य 10 ट्रेन सेट्स किनेट द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। यह भारतीय और रूसी पार्टनर्स का संयुक्त उपक्रम है। इसके अलावा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और बीएचईएल को भी 80 स्लीपर वैरियंट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, आईसीएफ वंदे भारत ट्रेन का इन-हाउस स्लीपर वर्जन बना रही है।