Vande Bharat: कश्मीर जाने वाली वंदे भारत के लिए बड़ा अपडेट, यहां के लोगों को मिली खुशखबरी

Vande Bharat: कश्मीर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को लेकर खुशखबरी सामने आई है। यह ट्रेन अब रियासी स्टेशन पर भी रुकने लगी है, जिससे रियासी और उसके आसपास रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के लोगों के लिए बुधवार का दिन उस समय बहुत महत्वपूर्ण रहा जब कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकी जिससे घाटी में रेल संपर्क में एक नया अध्याय जुड़ गया।

रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे ने इस ट्रेन को रियासी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डीडीसी चेयरमैन रियासी सराफ सिंह नाग, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी उपस्थित थे तथा इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए 500 से अधिक स्थानीय लोगों की उत्साही भीड़ एकत्रित हुई।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, गुरुवार से श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रियासी रेलवे स्टेशन पर दो मिनट रुकेगी। यह ट्रेन कटरा रेलवे स्टेशन से सुबह 08:10 बजे रवाना होगी और 08:28 बजे रियासी रेलवे स्टेशन पहुंचकर श्रीनगर की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगी। इसी तरह, यह ट्रेन शाम 17:34 बजे रियासी रेलवे स्टेशन पर वापस पहुंचेगी।

इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस का कटरा और श्रीनगर के बीच केवल बनिहाल में ठहराव था। जम्मू संभाग के वरिष्ठ मंडल वाण्जिय प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि रियासी को ठहराव मिलना लगातार सार्वजनिक मांग का प्रत्यक्ष परिणाम है और इसका उद्देश्य रियासी तथा आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए यात्रा सुविधा को बढ़ावा देना है। रियासी में ठहराव से क्षेत्र का संपर्क और मजबूत होगा, जिससे माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों तथा चिनाब ब्रिज और आसपास के पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को लाभ होगा।