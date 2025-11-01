Vande Bharat: लो आ गई बड़ी खुशखबरी, एक नहीं, चार-चार वंदे भारत होने जा रहीं लॉन्च; जानें रूट्स

संक्षेप: Vande Bharat: इन वंदे भारत ट्रेनों से कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जनता को फायदा होगा। ये वंदे भारत ट्रेनें केसीआर बेंगलुरु-एर्नाकुलम वंदे भारत, फिरोजपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत, वाराणसी-खजूराहो वंदे भारत और लखनऊ-सहारनपुर रूट पर चलेंगी।

Vande Bharat, Indian Railways: देशभर में लगभग सभी राज्यों को उनकी वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं। अब स्लीपर वंदे भारत का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच, चेयर कार वाली वंदे भारत भी नए-नए रूटों पर चलाई जा रही है। अब भारतीय रेलवे चार नई वंदे भारत लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसमें से यूपी को दो वंदे भारत ट्रेनें मिलेंगी, जोकि यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी चार नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किए जाने की पुष्टि की है। ये वंदे भारत ट्रेनों से कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जनता को फायदा होगा। ये वंदे भारत ट्रेनें केसीआर बेंगलुरु-एर्नाकुलम वंदे भारत, फिरोजपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत, वाराणसी-खजूराहो वंदे भारत और लखनऊ-सहारनपुर रूट पर चलेंगी।

इस बीच केसीआर बेंगलुरु-एर्नाकुलम वंदे भारत की डिटेल्स सामने आ गई हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा शुक्रवार को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, ट्रेन नंबर 26651 KSR बेंगलुरु-एर्नाकुलम जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5.10 बजे बेंगलुरु से निकलेगी और दोपहर 1.50 बजे एर्नाकुलम जंक्शन पहुंचेगी। वापसी सर्विस, 26652 एर्नाकुलम जंक्शन-KSR बेंगलुरु, दोपहर 2.20 बजे एर्नाकुलम से निकलेगी और रात 11 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। ट्रेन कृष्णराजपुरम, सेलम, इरोड, तिरुप्पुर, कोयंबटूर, पलक्कड़ और त्रिशूर में रुकेगी।