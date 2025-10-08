Vande Bharat Indian Railways Good News Ernakulam and Bengaluru Launching Details Next Month रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस रूट पर अगले महीने तक शुरू होगी नई वंदे भारत, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVande Bharat Indian Railways Good News Ernakulam and Bengaluru Launching Details Next Month

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस रूट पर अगले महीने तक शुरू होगी नई वंदे भारत

Vande Bharat: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीजेपी केरल टीम और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक हुई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राजीव चंद्रशेखर के एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इसे नवंबर के मध्य तक शुरू करने की तैयारी है।

Madan Tiwari एएनआई, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 10:20 PM
share Share
Follow Us on
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस रूट पर अगले महीने तक शुरू होगी नई वंदे भारत

Vande Bharat: देश में एक और नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को खुशखबरी देते हुए बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नवंबर के मध्य तक एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच शुरू हो जाएगी। इस बीच, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भाजपा की केरल टीम के बीच हुई एक वर्चुअल बैठक में, केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

एक्स पर पोस्ट करते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, बीजेपी केरल टीम और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक हुई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राजीव चंद्रशेखर जी के एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इसे नवंबर के मध्य तक शुरू करने की तैयारी है।"

उन्होंने यह भी बताया कि केरल में यात्रा को आसान बनाने के लिए 488 विशेष त्योहारी ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा, "यात्रा को आसान बनाने के लिए राज्य में 488 त्योहारी विशेष ट्रेनों के संचालन की जानकारी भी साझा की।" इससे पहले, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी और मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क का लगभग 894 किलोमीटर तक विस्तार करेंगी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इन महत्वपूर्ण गलियारों को मजबूत करने के लिए कई आगामी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिससे पूरे देश में यात्री और माल ढुलाई दोनों में सुधार होगा। पहलों पर बोलते हुए, वैष्णव ने कहा, "रेलवे की 4 प्रमुख परियोजनाओं को आज मंजूरी दी गई है... हमारे पास 7 गलियारे हैं जो 41 प्रतिशत रेलवे यातायात का वहन करते हैं... ये 7 गलियारे 41 प्रतिशत माल और 41 प्रतिशत यात्रियों को ले जाते हैं। कई आगामी परियोजनाएं हैं जो इन गलियारों को मजबूत करेंगी... वर्धा-भुसावल एक 2-लाइन खंड है, आज तीसरी और चौथी लाइनें शुरू की गई हैं... यह गलियारा देश के 6 राज्यों को जोड़ता है... यह 314 किलोमीटर लंबी परियोजना है जिसमें अनुमानित 9,197 करोड़ रुपये का निवेश है... इस परियोजना में 4 महत्वपूर्ण पुल, 72 बड़े पुल और 537 छोटे पुल बनाए जाएंगे।''

Vande Bharat Express
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।