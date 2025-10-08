रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस रूट पर अगले महीने तक शुरू होगी नई वंदे भारत

Vande Bharat: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीजेपी केरल टीम और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक हुई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राजीव चंद्रशेखर के एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इसे नवंबर के मध्य तक शुरू करने की तैयारी है।

Vande Bharat: देश में एक और नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों को खुशखबरी देते हुए बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नवंबर के मध्य तक एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच शुरू हो जाएगी। इस बीच, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भाजपा की केरल टीम के बीच हुई एक वर्चुअल बैठक में, केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

एक्स पर पोस्ट करते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, बीजेपी केरल टीम और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक हुई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राजीव चंद्रशेखर जी के एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रस्ताव पर विचार किया गया है और इसे नवंबर के मध्य तक शुरू करने की तैयारी है।"

उन्होंने यह भी बताया कि केरल में यात्रा को आसान बनाने के लिए 488 विशेष त्योहारी ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा, "यात्रा को आसान बनाने के लिए राज्य में 488 त्योहारी विशेष ट्रेनों के संचालन की जानकारी भी साझा की।" इससे पहले, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी और मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क का लगभग 894 किलोमीटर तक विस्तार करेंगी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।