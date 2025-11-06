Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVande Bharat Indian Railways Good News 4 New Vande Bharat Express Launch Route Details Check Here
Vande Bharat: लो आ गई खुशखबरी, एक साथ लॉन्च होने जा रहीं चार वंदे भारत ट्रेनें; जान लें रूट्स

Vande Bharat: लो आ गई खुशखबरी, एक साथ लॉन्च होने जा रहीं चार वंदे भारत ट्रेनें; जान लें रूट्स

संक्षेप: Vande Bharat: पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को सुबह लगभग 8:15 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

Thu, 6 Nov 2025 05:32 PMMadan Tiwari पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Vande Bharat, Indian Railways: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे और चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उनके कार्यालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को आसान, तेज और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में एक और मील का पत्थर है। चार नई वंदे भारत लॉन्च होना रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएमओ ने कहा कि भारत के आधुनिक रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को सुबह लगभग 8:15 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी।

बयान में कहा गया है कि प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को उल्लेखनीय रूप से कम करके, ये ट्रेनें क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ाएंगी, पर्यटन को बढ़ावा देंगी और देश भर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस मार्ग पर सीधा संपर्क स्थापित करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी।

बनारस-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट सहित भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। यह संपर्क न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक एक तेज़, आधुनिक और आरामदायक यात्रा भी प्रदान करेगा।

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा के समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी। बयान में कहा गया है कि यह एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बहुत लाभान्वित करेगी, साथ ही रुड़की के रास्ते हरिद्वार तक पहुंच में भी सुधार करेगी। बयान में कहा गया है कि मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुगम और तेज अंतर-शहर यात्रा सुनिश्चित करके, यह सेवा कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बयान में कहा गया है कि फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत इस मार्ग पर सबसे तेज ट्रेन होगी, जो केवल 6 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। बयान में कहा गया है कि यह एक्सप्रेस ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब के प्रमुख शहरों, जिनमें बठिंडा और पटियाला शामिल हैं, के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इस ट्रेन से व्यापार, पर्यटन और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिलने, सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने और राष्ट्रीय बाजारों के साथ बेहतर एकीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, दक्षिण भारत में, एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत यात्रा के समय को दो घंटे से ज़्यादा कम कर देगी, जिससे यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेन प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी, जिससे पेशेवरों, छात्रों और पर्यटकों को तेज और अधिक आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। इस मार्ग से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Vande Bhara Train
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।