Vande Bharat Good News Indian Railways likely to launch India first Vande Bharat Sleeper train in September Vande Bharat पर आ गई बड़ी खुशखबरी, इस महीने पहली स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है रेलवे, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVande Bharat Good News Indian Railways likely to launch India first Vande Bharat Sleeper train in September

Vande Bharat पर आ गई बड़ी खुशखबरी, इस महीने पहली स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है रेलवे

रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे जल्द ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी दूरी की यात्राओं के लिए तैयार किया गया है, जहां यात्रियों के आराम का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 05:58 PM
share Share
Follow Us on
Vande Bharat पर आ गई बड़ी खुशखबरी, इस महीने पहली स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है रेलवे

Vande Bharat Sleeper Trains: भारतीय रेलवे रेलयात्रियों को जल्द ही एक खास तोहफा देने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रेलवे इसी महीने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रेल से सफर करने वाले यात्री काफी समय से पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह उनके एक बड़ी खुशखबरी है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वंदे भारत ट्रेनों की तरह स्लीपर ट्रेनों के कोच को भी यात्रियों के आराम का ख्याल रखते हुए तैयार किया गया है। वहीं नवीनतम तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए तैयार किया गया है। इसमें कई खास फीचर्स भी होंगे, जो अब तक किसी ट्रेन में देखने को नहीं मिले हैं।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासियतें

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अधिकतम 180 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम होगी। वहीं इसमें कई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी होंगी। इनमें यूएसबी चार्जिंग सुविधा के साथ, पब्लिक अकाउंसमेंट सिस्टम और इनसाइड डिस्प्ले पैनल, सीसीटीवी कैमरे और मॉड्यूलर पैंट्री शामिल हैं। वहीं दिव्यांग यात्रियों के लिए खास बर्थ और शौचालय की भी सुविधा होगी। इसके अलावा प्रथम श्रेणी एसी कोच में गर्म पानी से शॉवर की सुविधा भी मिलेगी।

ये भी पढ़ें:बिहार को दो और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द मिलेंगी, एक अयोध्या रूट पर चलेगी

रेल मंत्री ने क्या बताया?

पिछले महीने गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा था, "वंदे भारत स्लीपर बहुत जल्द, सितंबर में आ रही है।" इससे पहले 25 जुलाई, 2025 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने बताया था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रेक चालू होने वाला है। वैष्णव ने कहा था, "वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का पहला प्रोटोटाइप पहले ही तैयार हो चुका है। परीक्षणों और उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रेक जेल ही शुरू होने वाला है।" हालांकि इन ट्रेनों के लॉन्च की तारीख अभी फाइनल नहीं हो पाई है। वहीं रूट को लेकर जानकारी भी सामने नहीं आई है। मार्ग पर अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:वंदे भारत की जबरदस्त डिमांड, वाराणसी से नागपुर तक, 7 रूट पर बढ़ाए जाएंगे डिब्बे