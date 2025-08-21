भोपाल से लखनऊ जल्द चलेगी वंदे भारत, यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज; कब तक आ सकता है शेड्यूल?

Vande Bharat: सूत्रों के अनुसार, भोपाल से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन पहले 16 कोच की होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 कोच का किया जाएगा।

Vande Bharat: देशभर में सभी राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अब स्लीपर वंदे भारत का लंबे समय से इंतजार हो रहा है, जिससे यात्री आराम से लेटकर लंबे रूट पर यात्रा कर सकेंगे। हालांकि, सरकार एक के बाद एक चेयरकार वंदे भारत भी लॉन्च करती जा रही है। अब जल्द ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, भोपाल से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन पहले 16 कोच की होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 कोच का किया जाएगा। इससे ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर कर सकेंगे। सूत्रों की मानें तो इसी महीने के आखिरी तक ट्रेन के शेड्यूल, टाइमिंग, किराया और ठहराव की जानकारी जारी की जा सकती है।

भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर अभी दो ही पिट लाइन मौजूद हैं, जबकि एक नई पिटलाइन को लेकर काम चल रहा है। यह नई वंदे भारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में जैसे ही यह काम हो जाता है, उसके बाद वंदे भारत ट्रेन का रैक मुहैया करवा दिया जाएगा।

वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि दिवाली और छठ के त्योहारों के अवसर पर बिहार के लिए 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह घोषणा बिहार एनडीए नेताओं के साथ उनकी चर्चा के बाद की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि दिल्ली और गया, सहरसा को अमृतसर, छपरा को दिल्ली और मुजफ्फरपुर को हैदराबाद से जोड़ने के लिए चार अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिया और पटना के बीच एक वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की जाएगी।