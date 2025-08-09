Vande Bharat Amritsar Mata Vaishno Devi Katra Indian Railways Timings Stoppage Route Details Here माता वैष्णो देवी के लिए चलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी; देखें डिटेल्स, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsVande Bharat Amritsar Mata Vaishno Devi Katra Indian Railways Timings Stoppage Route Details Here

माता वैष्णो देवी के लिए चलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी; देखें डिटेल्स

अमृतसर से कटरा जाने वाली वंदे भारत महज 5.35 घंटे का समय लेगी। मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन यह ट्रेन चलेगी। इसके नंबर की बात करें तो वह 26405/26406 होगा।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:28 PM
share Share
Follow Us on
माता वैष्णो देवी के लिए चलने जा रही एक और वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी; देखें डिटेल्स

Vande Bharat, Indian Railways: देशभर में चल रही तमाम वंदे भारत ट्रेनों के बीच एक नई खुशखबरी सामने आई है। जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है। पीएम मोदी इस ट्रेन को बेंगलुरु से डिजिटली रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन अमृतसर से वैष्णो देवी कटरा तक चलेगी। इससे पंजाब से जम्मू की यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके उत्तर रेलवे जोन के तहत चलाया जाएगा।

बता दें कि इस समय देशभर में 144 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यह पहली बार साल 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के लिए लॉन्च की गई थी। इसके बाद, समय-समय पर अन्य रूटों पर भी चलाईं गईं।

अमृतसर से कटरा जाने वाली वंदे भारत महज 5.35 घंटे का समय लेगी। मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन यह ट्रेन चलेगी। इसके नंबर की बात करें तो वह 26405/26406 होगा। इससे पहले नई दिल्ली-कटरा, कटरा-श्रीनगर वंदे भारत भी चलाई जा चुकी है।

ट्रेन के स्टॉपेज की बात करें तो अमृतसर-कटरा वंदे भारत अपने रूट पर चार जगह रुकेगी। ब्यास, जालंधर सिटी, पठानकोट कैंट और जम्मू तवी। वहीं, टाइमिंग की बात करें तो कटरा-अमृतसर वंदे भारत कटरा से सुबह 6.40 मिनट पर निकलेगी और फिर दोपहर 12.20 पर अमृतसर पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन अमृतसर से शाम 4.25 पर चलेगी और रात में दस बजे वापस कटरा पहुंच जाएगी।

Vande Bharat Express Indian Railways
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।