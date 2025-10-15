रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वंदे भारत 4.0 लाने की तैयारी; जानिए क्या-क्या होगा बेहतर

संक्षेप: Vande Bharat 4.0: अपग्रेड की गई ट्रेन में बेहतर टॉयलेट, बेहतर सीटिंग और कोच की बेहतर कारीगरी पर फोकस किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, अगले 18 महीनों में 4.0 वर्जन को रोल आउट करने का टारगेट है।

Vande Bharat 4.0: भारत रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। वंदे भारत 4.0 और अमृत भारत 4.0 को लॉन्च करने की योजना है। ये नेक्स्ट-जेनरेशन ट्रेन सिस्टम हैं जिन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किया गया है और उनसे भी बेहतर बनाया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16वीं इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जिबिशन (IREE) 2025 के उद्घाटन के दौरान रेलवे में होने वाली तरक्की के बारे में बताया।

वंदे भारत 4.0 को वर्ल्ड-क्लास टेक्नोलॉजी और पैसेंजर आराम के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर देखा जा रहा है। वैष्णव ने कहा, "हमें अपनी वंदे भारत सर्विस को फिर से सोचना होगा और एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लानी होगी जो दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सभी पैरामीटर पर बेंचमार्क हो।" अपग्रेड की गई ट्रेन में बेहतर टॉयलेट, बेहतर सीटिंग और कोच की बेहतर कारीगरी पर फोकस किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, अगले 18 महीनों में 4.0 वर्जन को रोल आउट करने का टारगेट है।

भारत अभी वंदे भारत 3.0 चला रहा है, जो स्पीड और परफॉर्मेंस के मामले में पहले से ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर है। वैष्णव ने कहा, "यह 0 से 100 kmph की स्पीड 52 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि जापान और यूरोप की सबसे अच्छी दूसरी ट्रेनें 54 सेकंड में पकड़ लेती हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि इसका शोर और वाइब्रेशन लेवल ज्यादातर ग्लोबल ट्रेनों से कम है। फिर भी, उन्होंने इसे अगले लेवल पर ले जाने की जरूरत पर जोर दिया।