आंध्र प्रदेश में शादी से लौट रही वैन की ट्रक से टक्कर, 4 की मौत, 6 घायल
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में वैन और खड़े ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग हैदराबाद में हुई शादी में शामिल होकर वापस आ रहे थे।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे-67 पर शादी में शामिल होकर लौट रहे 11 लोगों की वैन एक खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कम से कम चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। बचाव कार्य शुरू किया गया। डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि ताड़िपत्री पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रक वहां क्यों खड़ा था और टक्कर के पीछे क्या कारण हो सकता है।
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस के मुताबिक, यह पूरा ग्रुप हैदराबाद में किसी शादी में शामिल हुआ था। बुधवार रात को वे वापसी की यात्रा शुरू कर चुके थे। गुरुवार सुबह जब वैन ताड़िपत्री क्षेत्र के रायलचेरुवु इलाके में पहुंची, तभी सड़क के किनारे खड़ी एक लॉरी (ट्रक) से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार चार लोग तुरंत मौत के शिकार हो गए।
ताड़िपत्री के पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट एम चंद्रशेखर ने बताया कि वैन में कुल 11 लोग सवार थे। इनमें कावेती समुद्रम और नंदलापडू गांवों के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। पूरा ग्रुप एक साथ शादी से लौट रहा था।
मृतकों की हुई पहचान
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान मिद्दे हनुमंथा रेड्डी (31 वर्ष), सुहासिनी (26 वर्ष), मल्लिकार्जुन शेट्टी (30 वर्ष) और मिद्दे वीरंजनेयुलु रेड्डी (52 वर्ष) के रूप में हुई है। घायल छह लोगों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाए गए हैं।
वहीं, इस घटना पर प्रदेश के सड़क और भवन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को सर्वोत्तम मेडिकल सुविधाएं बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाएं और उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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