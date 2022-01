वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे को लेकर जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ लोगों के बीच विवाद के बाद यह भगदड़ हुई थी।

#UPDATE: 12 dead, 13 injured in the stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan in Katra. The incident occurred around 2:45 am, and as per initial reports, an argument broke out which resulted in people pushing each other, followed by stampede: J&K DGP Dilbagh Singh to ANI



