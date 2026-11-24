वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में 204 रन जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना लिया। दूसरी तरफ बिहार में सत्ता को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ा हुआ है।

Top News Today: मंगलवार को देश और दुनिया की कई बड़ी खबरें सामने आईं हैं। क्रिकेट में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दूसरी ओर बिहार में जदयू के अंदर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज तेज हो गई। वहीं, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा और अकाली दल के गठबंधन को 'ठगबंधन' बताकर हमला बोला है। पढ़ें शाम की पांच बड़ी खबरें...

वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में मंगलवार को यूएई के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया। इससे वे लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड चैड बोवेस के नाम था, जिन्होंने 103 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। सूर्यवंशी ने उससे लगभग आधी गेंदों में यह कारनामा कर दिखाया। उन्होंने कुल 53 गेंदों में 204 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने सिर्फ 7 चौके लगाए और 28 छक्के जड़े। उनकी स्ट्राइक रेट 384.91 रही। उन्होंने पहली 16 गेंदों में फिफ्टी पूरी की। फिर 28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड भी बना लिया। पढ़ें पूरी खबर...

भगवंत मान ने भाजपा-अकाली गठबंधन को 'ठगबंधन' कहा पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखा हमला बोला। उन्होंने इस गठबंधन को 'ठग समझौता' बताया। भगवंत मान ने कहा कि यह गठबंधन पंजाब की जनता के लिए नहीं है। इसका मकसद दोनों पार्टियों के परिवारों और चुनावी सीटों को बचाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक तीन कृषि कानूनों, पंजाब के पानी, चंडीगढ़ और सिख संस्थाओं पर एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे, वे आज सत्ता के लालच में फिर साथ आ गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को छोटा भाई बताया बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाने वाले धीरेंद्र शास्त्री को पहले पाखंडी और बावला कहने वाले बाबा रामदेव ने अब उन्हें अपना छोटा भाई बताया। उन्होंने कहा कि वे टिप्पणियों और देवताओं की तुलना से आहत थे, इसलिए उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को डांटा था। रामदेव ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री उनके बालक और छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने फटकार को प्यार मानकर स्वीकार किया। रामदेव ने दोनों पक्षों के समर्थकों से विवाद न बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को पाखंड और अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...