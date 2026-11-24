क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का तूफान, बिहार में निशांत को CM बनाने की मांग, पढ़ें आज की 5 बड़ी खबरें
वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में 204 रन जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना लिया। दूसरी तरफ बिहार में सत्ता को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। वहीं, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ा हुआ है।
Top News Today: मंगलवार को देश और दुनिया की कई बड़ी खबरें सामने आईं हैं। क्रिकेट में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दूसरी ओर बिहार में जदयू के अंदर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज तेज हो गई। वहीं, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा और अकाली दल के गठबंधन को 'ठगबंधन' बताकर हमला बोला है। पढ़ें शाम की पांच बड़ी खबरें...
वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में मंगलवार को यूएई के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया। इससे वे लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड चैड बोवेस के नाम था, जिन्होंने 103 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। सूर्यवंशी ने उससे लगभग आधी गेंदों में यह कारनामा कर दिखाया। उन्होंने कुल 53 गेंदों में 204 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने सिर्फ 7 चौके लगाए और 28 छक्के जड़े। उनकी स्ट्राइक रेट 384.91 रही। उन्होंने पहली 16 गेंदों में फिफ्टी पूरी की। फिर 28 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड भी बना लिया। पढ़ें पूरी खबर...
जेडीयू में निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग
जदयू के अंदर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज उठने लगी है। सुशासन दिवस पर पटना के पार्टी दफ्तर में पहुंचे निशांत के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। निशांत कुमार ने कहा कि वह अपने पिता नीतीश कुमार के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समर्थन मांगा और कहा कि वे उनके लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपराध, जातिवाद और भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। पढ़ें पूरी खबर...
भगवंत मान ने भाजपा-अकाली गठबंधन को 'ठगबंधन' कहा
पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखा हमला बोला। उन्होंने इस गठबंधन को 'ठग समझौता' बताया। भगवंत मान ने कहा कि यह गठबंधन पंजाब की जनता के लिए नहीं है। इसका मकसद दोनों पार्टियों के परिवारों और चुनावी सीटों को बचाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक तीन कृषि कानूनों, पंजाब के पानी, चंडीगढ़ और सिख संस्थाओं पर एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे, वे आज सत्ता के लालच में फिर साथ आ गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...
बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को छोटा भाई बताया
बाबा बागेश्वर के नाम से जाने जाने वाले धीरेंद्र शास्त्री को पहले पाखंडी और बावला कहने वाले बाबा रामदेव ने अब उन्हें अपना छोटा भाई बताया। उन्होंने कहा कि वे टिप्पणियों और देवताओं की तुलना से आहत थे, इसलिए उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को डांटा था। रामदेव ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री उनके बालक और छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने फटकार को प्यार मानकर स्वीकार किया। रामदेव ने दोनों पक्षों के समर्थकों से विवाद न बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को पाखंड और अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...
पाकिस्तान के सिंध में आसिम मुनीर की योजना के खिलाफ प्रदर्शन
पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की योजना के खिलाफ सिंध में बड़ा विरोध शुरू हो गया है। कराची में हजारों सिंधी राष्ट्रवादी सड़कों पर उतरे। उन्होंने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर देश तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया और आजाद सिंधुदेश की मांग की। रविवार को जेय सिंध रहबर कमेटी के बैनर तले लोगों ने लाल झंडे लेकर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब की आर्थिक नाकेबंदी की धमकी भी दी। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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