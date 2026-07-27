वैभव सूर्यवंशी ने की युवराज सिंह की बराबरी, CJP ने दी दोबारा धरने की चेतावनी; पढ़ें शाम की 5 बड़ी खबरें

कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि समझौते का उल्लंघन जारी रहा तो दोबारा धरने पर बैठेंगे। दूसरी ओर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर युवराज सिंह की बराबरी कर ली।

Top New Today: कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने संबंधी समझौते का लगातार उल्लंघन हो रहा है। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो सीजेपी दोबारा धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएगी। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए वैभव ने न सिर्फ सबसे कम उम्र में यह खिताब जीता, बल्कि युवराज सिंह के करियर की बराबरी भी कर ली। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

तमिलनाडु सीएम विजय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया था। अदालत के इस आदेश से राज्य सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को दी गई नियुक्तियों पर कानूनी रोक लग गई है। यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बना हुआ था। बता दें कि करूर भगदड़ 27 सितंबर 2025 को टीवीके प्रमुख विजय की एक रैली के दौरान हुई थी। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। घटना के बाद भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। पढ़ें पूरी खबर...

सरकार को CJP की खुली चेतावनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने संबंधी पहले हुए समझौते का लगातार उल्लंघन हो रहा है। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन को दोबारा धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए यह सख्त संदेश जारी किया। आशुतोष ने लिखा कि हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई पुलिस एक्शन न लेने के एग्रीमेंट का पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय मूल की महिला की सुनियोजित हमले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में भारतीय मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टोरंटो पुलिस सर्विस ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि गोलीबारी की घटना शुक्रवार सुबह हंबरवुड बुलेवार्ड और रेक्सडेल बुलेवार्ड के चौराहे पर हुई। मृतका की पहचान नवनीत कौर (26) के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी ब्रैम्पटन निवासी शरणजीत सिंह (37) है। पढ़ें पूरी खबर...

जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर चलेगा या बचेगा? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण होगा या वे बच जाएंगे... इस सवाल पर सभी की निगाहें मंडलायुक्त की अदालत पर टिकी हुई हैं। मंगलवार को कमिश्नर कोर्ट में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के इस चर्चित मामले में सुनवाई होनी है। वहीं, हाईकोर्ट में 29 जुलाई को भी इस मामले में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के क्षेत्रीय अवर अभियंता ने 28 जून को वाद दर्ज कर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था। इसमें आठ जुलाई तक संबंधित 38 भवनों के नक्शे आदि दाखिल करने का आदेश दिया गया था। पढ़ें पूरी खबर...