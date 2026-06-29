दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा-मुंबई सेक्शन का अब कितना बचा काम, कब होगी ओपनिंग?

देश के 6 राज्यों से होकर गुजरने वाले 1400 किलोमीटर दिल्ली एक्सप्रेसवे के वडोदरा-मुंबई सेक्शन का काम भी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके 31 अगस्त तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद मुंबई से वडोदरा की दूरी महज 4 घंटे में पूरी हो जाएगी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का वडोदरा-मुंबई सेक्शन खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एक्सप्रेसवे का वडोदरा-मुंबई सेक्शन इस साल 31 अगस्त तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। इसके शुरू होने के बाद मुंबई से वडोदरा के बीच यात्रा का समय घटकर आधा रह जाएगा।

6 राज्यों को जोड़ेगा एक्सप्रेसेवे 1400 किलोमीटर लंबा, 8-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। केंद्र सरकार द्वारा इसे करीब 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों को जोड़ेगा।

8 से घटकर 4 घंटे में पूरी होगी यात्रा जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र से गुजरने वाला वडोदरा-मुंबई कॉरिडोर का यह हिस्सा करीब 157 किलोमीटर लंबा है, जिसे लगभग 24,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इसे 7 हिस्सों में बांटकर बनाया जा रहा है, इनमें से 5 हिस्सों का काम पूरा हो चुका है और वो यातायात के लिए तैयार हैं, जबकि बाकी दो हिस्से अगस्त 2026 तक पूरे होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे चालू हो जाने के बाद वडोदरा और मुंबई के बीच यात्रा का समय 8 घंटे से घटकर लगभग 4 घंटे रह जाएगा। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और जाम मुक्त सफर की सुविधा मिलेगी और साथ ही कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में भी सुधार होगा।

कॉरिडोर को 31 अगस्त 2026 तक खोलने की योजना सीएम फडणवीस ने रविवार को एक्सप्रेसवे के वडोदरा-मुंबई सेक्शन का निरीक्षण और प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण की उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। फडणवीस ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा को बहुत तेज बना देगा बल्कि इससे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। फडणवीस ने कहा कि कॉरिडोर के पूरे महाराष्ट्र वाले हिस्से को 31 अगस्त 2026 तक यातायात के लिए खोलने की योजना है।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से होगा सीधा जुड़ाव मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा फायदा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) से इसका सीधा जुड़ाव है। इससे उत्तर भारत से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक कम लागत में सामान तेजी के साथ और बेहतर ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे देश का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत होगा। यह एक्सप्रेसवे ठाणे, भिवंडी और घोड़बंदर रूट पर भीड़ कम करके जेएनपीए तक माल की आवाजाही को और बेहतर बनाएगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और माल ढुलाई के लिए एक तेज और भरोसेमंद रास्ता मिलेगा।