इसरो जल्द करेगा एक और कारनामा; 75 टन भार ले जाने के लिए 40 मंजिला ऊंचे रॉकेट पर काम

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से निर्मित पहला प्रक्षेपक 17 टन का था, जो केवल 35 किलोग्राम भार को निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर सकता था। आज हम 75 हजार किलोग्राम भार ले जाने वाले रॉकेट की कल्पना कर रहे हैं।

इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसे रॉकेट पर काम कर रही है, जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी। यह 75,000 किलोग्राम भार वाले पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नारायणन ने कहा कि इस साल ISRO ने कई अहम मिशन तय किए हैं। इनमें नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टेलेशन सिस्टम (SAVIC) सैटेलाइट एन1 रॉकेट और भारतीय रॉकेटों के जरिए अमेरिका के 6500 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना शामिल है।

वी. नारायणन ने कहा, ‘आप जानते हैं कि रॉकेट की क्षमता क्या है?’ उन्होंने कहा कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से निर्मित पहला प्रक्षेपक 17 टन का था, जो केवल 35 किलोग्राम भार को निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर सकता था। आज हम 75 हजार किलोग्राम भार ले जाने वाले रॉकेट की कल्पना कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी। उन्होंने बताया कि इसरो इस साल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट (TDS) और जीसैट-7आर (भारतीय नौसेना के लिए विशेष संचार उपग्रह) सहित कई उपग्रहों का प्रक्षेपण करने जा रहा है।