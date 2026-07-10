धर्मांतरण का दबाव फिर हत्या! मुस्लिम देश में केरल की छात्रा के साथ खौफनाक वारदात
उज्बेकिस्तान के बुखारा इंस्टीट्यूट में केरल की मेडिकल छात्रा सावरिया बसंत की हत्या। परिजनों का आरोप- क्लासमेट सदरुल अनाम बना रहा था जबरन धर्मांतरण का दबाव। आरोपी गिरफ्तार, शरीर पर मिले चोट के निशान।
ज्बेकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही केरल की एक 21 वर्षीय छात्रा की उसके ही सहपाठी द्वारा हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी उस पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। इस घटना के बाद आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कौन है मृतका और आरोपी?
मृतका की पहचान 21 वर्षीय सावरिया बसंत के रूप में हुई है, जो केरल के अलप्पुझा जिले के हरिपद की रहने वाली थी। वह उज्बेकिस्तान के बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिकल के फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। वहीं, आरोपी की पहचान 22 वर्षीय सदरुल अनाम के रूप में हुई है। सदरुल भी केरल के मलप्पुरम जिले के पुलमंथोल का रहने वाला है और वह सावरिया का सहपाठी है। आरोप है कि एक तीखी बहस के बाद सहपाठी ने सावरिया को लैपटॉप से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।
दोस्तों ने की मारपीट की पुष्टि, परिजनों का धर्मांतरण का आरोप
सावरिया के पिता बसंत कुवैत में काम करते हैं। उन्होंने केरल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी सदरुल उनकी बेटी पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। मृतका के एक रिश्तेदार जनीश ने बताया कि आरोपी लगातार सावरिया पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था और जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ कई बार मारपीट की गई। सावरिया के दोस्तों और सहपाठियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि धर्मांतरण का विरोध करने पर उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की गई थी।
केरल में भी हत्या का केस दर्ज, दोबारा हुआ पोस्टमार्टम
घटना के बाद सावरिया का शव वापस केरल लाया गया। परिजनों की शिकायत के बाद गुरुवार को शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया शारीरिक हमले के स्पष्ट संकेत मिले हैं। गुरुवार को ही छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरिपद पुलिस स्टेशन के एसएचओ वी विष्णु ने बताया कि पिता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
दूतावास कर रहा मदद
केरल पुलिस फिलहाल उज्बेकिस्तान की एजेंसियों से आधिकारिक जानकारी मिलने का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि उज्बेकिस्तान में दर्ज अपराध के लिए केरल में दर्ज मामले की कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। वहीं, उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास ने भी परिवार को शव वापस लाने सहित हर संभव मदद मुहैया कराई है। भारतीय राजदूत ने परिजनों से मुलाकात की है और वे उज्बेकिस्तान के संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में बने हुए हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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