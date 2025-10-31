Hindustan Hindi News
आपके SIM से हुआ है अपराध, 78 साल के शख्स को आया फोन; डिजिटल अरेस्ट कर 51 लाख उड़ाए

संक्षेप: हैदराबाद में एक 78  साल के बुजुर्ग को फोन आया और दावा किया गया कि उनके सिम कार्ड का इस्तेमाल बम धमाके के लिए किया गया है। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके ठगों ने 51 लाख रुपये उड़ा दिए। 

Fri, 31 Oct 2025 10:14 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। खौसतौर पर रिटायर कर्मचारी और बुजुर्ग इसका शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डिजिटल अरेस्ट गंभीर मामला है और ऐसे सभी केसों की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। हैदराबाद में एक 78 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके ठगों ने अकाउंट से 51 लाख रुपये उड़ा दिए।

जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग एक रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी हैं। एक दिन उन्हें फोन आया और दावा किया गया कि दूसरी तरफ से मुंबई क्राइम ब्रांच के एसीपी बोल रहे हैं। ठगों ने कहा कि उनके मोबाइल के सिम का इस्तेमाल बम धमाके की साजिश रचने में किया गया है।

ठगों ने कहा कि किसी और ने उनके नाम से सिम कार्ड निकलवाया है। इसमें यह भी दिख रहा है कि उन्हें सीबीआई की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस जारी की गई है। इसके बाद ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल किया और डिजिटल अरेस्ट करके रखा। वह किसी को फोन भी नहीं कर सकते थे। आरोपियों ने बुजुर्ग से अकाउंट के सारे पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा और बताया कि जांच के बाद 95 फीसदी पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। डर के मारे पीड़ित ने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है।

इसी सप्ताह एक और बुजुर्ग से साइबर अपराधियों ने 1.43 करोड़ रुपये ठग लिए थे। आरोपियों ने पुलिस अधिकारी बनकर कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए किया गया है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होगी। आरोपियों ने उन्हें नकली अरेस्ट वॉरंट भी दिखाया। इसके बाद बुजर्ग ने डर के मारे अकाउंट के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए।

Digital Arrest Fraud
