आपके SIM से हुआ है अपराध, 78 साल के शख्स को आया फोन; डिजिटल अरेस्ट कर 51 लाख उड़ाए

देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। खौसतौर पर रिटायर कर्मचारी और बुजुर्ग इसका शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डिजिटल अरेस्ट गंभीर मामला है और ऐसे सभी केसों की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। हैदराबाद में एक 78 साल के बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके ठगों ने अकाउंट से 51 लाख रुपये उड़ा दिए।

जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग एक रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी हैं। एक दिन उन्हें फोन आया और दावा किया गया कि दूसरी तरफ से मुंबई क्राइम ब्रांच के एसीपी बोल रहे हैं। ठगों ने कहा कि उनके मोबाइल के सिम का इस्तेमाल बम धमाके की साजिश रचने में किया गया है।

ठगों ने कहा कि किसी और ने उनके नाम से सिम कार्ड निकलवाया है। इसमें यह भी दिख रहा है कि उन्हें सीबीआई की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस जारी की गई है। इसके बाद ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल किया और डिजिटल अरेस्ट करके रखा। वह किसी को फोन भी नहीं कर सकते थे। आरोपियों ने बुजुर्ग से अकाउंट के सारे पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा और बताया कि जांच के बाद 95 फीसदी पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। डर के मारे पीड़ित ने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है।