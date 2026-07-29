पैलेट गन के इस्तेमाल की थी मंजूरी, सारे SOP का हुआ पालन; CRPF की रिपोर्ट में खुलासा

सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ उकसाए गए उपद्रवी तत्व शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों पर पथराव किया और कुछ मामलों में लोहे की रेलिंग और सलाखों से हमला किया।

20 जुलाई को नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) और दंगा रोधी ड्रिल का पूरी तरह पालन किया गया था। इनमें पैलेट गन जैसे साधनों का अधिकृत इस्तेमाल भी शामिल था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से बताया कि उसकी दंगा-रोधी इकाई, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की प्रतिक्रिया की गहन जांच से स्पष्ट होता है कि बल प्रयोग के निर्धारित क्रम का पालन किया गया था।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पंप एक्शन गन (पैलेट गन) का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में तभी किया गया, जब सार्वजनिक घोषणाएं, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज जैसे निचले स्तर के उपाय भीड़ को रोकने में विफल रहे। धातु की पैलेट लगने से लगभग 3 से 5 प्रदर्शनकारी घायल हुए। वहीं दूसरी ओर उग्र भीड़ के हमले में 47 आरएएफ कर्मी घायल हुए, जिनमें से 6 कर्मियों के सिर में गंभीर चोटें आईं।

मामला कोर्ट में विचाराधीन जब इस संबंध में सीआरपीएफ के महानिदेशक (DG) जीपी सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला वर्तमान में अदालत के विचाराधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएएफ की कार्रवाई पर बल का कोई भी आधिकारिक निष्कर्ष या रुख सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आरएएफ सूत्रों का कहना है कि 20 जुलाई को किया गया बल प्रयोग दिल्ली पुलिस द्वारा अधिकृत था और यह पूरी तरह से कानून व एसओपी के दायरे में था।

RAF पर लोहे की रॉड से हमला सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ उकसाए गए उपद्रवी तत्व शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों पर पथराव किया और कुछ मामलों में लोहे की रेलिंग और सलाखों से हमला किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट स्थिति का आकलन करने के बाद किसी भी गैर-कानूनी सभा को तितर-बितर करने के लिए नागरिक बल के प्रयोग का आदेश दे सकता है। अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन स्थल पर तैनात आरएएफ केवल लिखित अनुमति मिलने पर ही दंगा-रोधी उपकरणों का इस्तेमाल करती है। इस मामले में भी संबंधित डीसीपी/एसीपी द्वारा निर्धारित प्रारूप में लिखित आदेश दिए गए थे, कोई भी आदेश मौखिक रूप से नहीं दिया गया था।

पैलेट गन का कानूनी आधार सीआरपीएफ सूत्रों के मुताबिक, गैर-कानूनी सभा को नियंत्रित करने के लिए पंप एक्शन गन एक स्वीकृत और गैर-घातक उपाय है, जिसका इस्तेमाल सक्षम अधिकारी की अनुमति और एसओपी के तहत ही किया जाता है। पैलेट गन के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा था, "जब तक उपद्रवी भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है तब तक बल प्रयोग अपरिहार्य है। किसी विशेष स्थिति में किस प्रकार के बल का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका निर्णय उस स्थान के प्रभारी अधिकारी को करना होता है। अदालत रिट अधिकार क्षेत्र के तहत यह तय नहीं कर सकती कि बल प्रयोग अत्यधिक था या नहीं।"