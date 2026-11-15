ईरान ने अमेरिका को क्या दी चेतावनी, राहुल गांधी ने क्यों टाला कार्यक्रम; Top 5 News
ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि तेहरान न तो युद्ध और न ही शांति की स्थिति में रहेगा। उन्होंने अमेरिका को नए हमलों के खिलाफ भी चेतावनी दी है। कांग्रेस ने 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में होने वाले अपने ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम को टाल दिया है।
ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि तेहरान न तो युद्ध और न ही शांति की स्थिति में रहेगा। उन्होंने अमेरिका को नए हमलों के खिलाफ भी चेतावनी दी है। कांग्रेस ने 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में होने वाले अपने ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम को टाल दिया है। पार्टी अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर देशभर के सभी राज्यों की राजधानियों में ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकालेगी। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
युद्ध के बीच ईरान की US को खुली चेतावनी
ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि तेहरान न तो युद्ध और न ही शांति की स्थिति में रहेगा। उन्होंने अमेरिका को नए हमलों के खिलाफ भी चेतावनी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अमेरिका लगातार ईरान को और नए हमले करने की धमकियां दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका एक और गलती करता है तो ईरान की आर्मी लड़ाई के मैदान की जगह तय करेगी। पूरी खबर
‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम टला, 26 नवंबर के लिए नया प्लान
कांग्रेस ने 25 और 26 नवंबर को दिल्ली में होने वाले अपने ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम को टाल दिया है। पार्टी अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर देशभर के सभी राज्यों की राजधानियों में ‘संविधान रक्षा मार्च’ निकालेगी। कांग्रेस सूत्रों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पहले पार्टी ने संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में ‘चलो दिल्ली’ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसे किसी दूसरी तारीख पर आयोजित किया जाएगा। पूरी खबर
मेरी पैंट में हाथ डाल दिया, महिला ने बताई अफसर की करतूत
एक लेबनानी महिला ने टेक्सास के हिरासत केंद्र पर गंभीर आरोप लगाया है। 21 साल की इस महिला का दावा है कि वहां पर एक इमिग्रेशन एजेंट ने सेक्स के बदले उसे ग्रीन कार्ड दिलाने का प्रस्ताव दिया। मामला टेक्सास के इमिग्रेशन और कस्टम्स इनफोर्समेंट (आईसीई) का है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया। पूरी खबर
अवॉर्ड जीतकर अर्शदीप ने मंगेतर को दिया इस चीज का श्रेय
भारत ने अपने कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए रविवार को माउंट मोनगानुई में पांचवें और अंतिम वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम की। अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों की उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अर्शदीप ने पांचवें वनडे में 10 ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अर्शदीप मैन ऑफ द मैच भी बने। अवॉर्ड जीतने के बाद अर्शदीप ने अपनी मंगेतर के बारे में कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी जीवनसाथी मिली है। वह मेरा काफी सपोर्ट करती हैं और मुझे सही मानसिकता में रहने में हमेशा मदद करती हैं। पूरी खबर
विशाल ददलानी ने 23 की उम्र में मंदिर में क्यों करवा मुंडन
सिंगर विशाल ददलानी को अपने कई रियलिटी शोज में देखा होगा। सिंगर एक अलग तरह का लुक कैरी करती हैं और अक्सर खुद ही अपने गंजे लुक का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन विशाल हमेशा से ऐसे नहीं दिखते थे। उनके लंबे बाल हुआ करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उन्होंने बाल मुंडवाने वला फैसला किया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। सिंगर ने बताया कि वो भगवान में विश्वास रखते थे और इसी वजह से उन्होंने अपना मुंडन करवाया था। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।