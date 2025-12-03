Hindustan Hindi News
US trump Administration pauses all immigration applications from 19 countries
US का बड़ा एक्शन, 19 देशों के इमिग्रेशन आवेदन पर रोक; ग्रीन कार्ड और नागरिकता की प्रक्रिया भी बंद

US का बड़ा एक्शन, 19 देशों के इमिग्रेशन आवेदन पर रोक; ग्रीन कार्ड और नागरिकता की प्रक्रिया भी बंद

संक्षेप:

सरकार ने नई नीति के लिए जारी मेमोरेंडम में पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड के जवानों पर हुए हमले का जिक्र किया है। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई थी वहीं एक अन्य जवान का इलाज जारी है।

Wed, 3 Dec 2025 09:44 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए 19 गैर-यूरोपीय देशों के सभी इमिग्रेशन आवेदनों पर रोक लगा दी है। इसमें ग्रीन कार्ड, यूएस सिटिजनशिप और बाकी सभी इमिग्रेशन प्रक्रियाएं शामिल हैं। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं को इसकी वजह बताई है।

इन 19 देशों में वे देश शामिल हैं, जिनपर अमेरिका ने इस साल जून में ट्रैवल बैन लगाने का ऐलान भी किया था। अब इन देशों के लोगों पर इमिग्रेशन सहित अन्य कड़ी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इन देशों में अफगानिस्तान और सोमालिया सहित ईरान जैसे देशों के नाम भी शामिल हैं।

नेशनल गार्ड पर अटैक के बाद कड़ी कार्रवाई

ट्रंप सरकार ने इस नई नीति के लिए जारी मेमोरेंडम में पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में वाइट हाउस के के पास नेशनल गार्ड के जवानों पर हुए बड़े हमले का भी जिक्र किया है। इस हमले में एक अफगान नागरिक को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। घटना में एक नेशनल गार्ड सदस्य की मौत हो गई। वहीं दूसरा फिलहाल गंभीर रूप से घायल है। इस घटना के बाद ट्रंप ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान और सोमालिया जैसे देशों के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी थी। ट्रंप ने प्रवासियों को ‘कचरा’ कहते हुए उन्हें अपने देश वापस जाने को कहा है।

रडार पर कौन से देश?

बुधवार को जारी मेमोरेंडम में सबसे सख्त पाबंदियों वाले देशों में अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन का नाम शामिल है। वहीं आंशिक पाबंदी वाले बाकी देशों में बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नाम शामिल हैं।

दोबारा होगी जांच

इन सभी देशों के इमिग्रेशन आवेदनों पर अब रोक लग गई है। जो आवेदन पहले से लंबित थे, उनमें भी आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। नई नीति के तहत इन देशों से आए हर आवेदक की फाइल दोबारा जांची जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनका इंटरव्यू या रिइंटरव्यू होगा, ताकि सुरक्षा जुड़े सभी जोखिमों का आकलन किया जा सके।

