लकड़ी का संदूक, चायपत्ती के लिए डिब्बा और...; भारत ने अमेरिकी नेताओं को गिफ्ट में क्या दिया

संक्षेप: राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत की ओर से आयोजित जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर 2023 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने 16 जुलाई, 2024 को बाइडन को स्टर्लिंग सिल्वर धातु का ट्रेन सेट दिया।

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन समेत विभिन्न अमेरिकी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य अधिकारियों की ओर से भेंट उपहारों की सूची जारी की है। ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने विदेशी सरकारी स्रोतों से प्राप्त उपहारों की लिस्ट पेश की है। मंत्रालय ने बताया कि इसमें भौतिक उपहारों के साथ-साथ यात्रा उपहार या न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य के यात्रा व्यय की रिपोर्ट भी शामिल है। कैलेंडर वर्ष 2024 (1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक) के लिए न्यूनतम मूल्य 480 अमेरिकी डॉलर है। सूची में 10 सितंबर, 2023 को मोदी की ओर से बाइडन को भेंट किया गया ‘लकड़ी का संदूक, स्कार्फ, जार के साथ केसर, चायपत्ती के लिए लकड़ी का डिब्बा’ शामिल हैं जिनकी अनुमानित कीमत 562 अमेरिकी डॉलर है।

रिपोर्ट में बताया गया कि संदूक, स्कार्फ, जार और डिब्बे को अमेरिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार (NARA) को हस्तांतरित कर दिया गया जबकि नष्ट होने वाली वस्तुओं (केसर और चाय) को अमेरिका गुप्तचर सेवा की नीतियों के अनुसार निस्तारित कर दिया गया। बाइडन ने भारत की ओर से आयोजित जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर 2023 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने 16 जुलाई, 2024 को बाइडन को स्टर्लिंग सिल्वर धातु का ट्रेन सेट दिया जिसका अनुमानित मूल्य 7,750 अमेरिकी डॉलर है। इसे एनएआरए को भेज दिया गया है।

पीएम मोदी ने भेंट की थी पश्मीना शॉल अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला जिल बाइडन को 21 अक्टूबर, 2024 को पीएम मोदी ने पश्मीना शॉल भेंट की थी जिसका अनुमानित मूल्य 2,969 अमेरिकी डॉलर है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की ओर से उस समय राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक रहे जेकब सुलिवन को दिए गए उपहार का भी उल्लेख है। रिकॉर्ड में बताया गया है कि 28 अगस्त 2024 को डिब्बे के साथ भेंट किए गए कश्मीरी पश्मीना स्कार्फ का अनुमानित मूल्य 599 अमेरिकी डॉलर है। इसे सामान्य सेवा प्रशासन (GSA) को हस्तांतरित किया गया है।