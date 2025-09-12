चीन ने भारतीय सैनिकों को पिघला दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार इस्तेमाल किए: US सांसद

2020 में चीनी सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों को विवादित ऊंचाई वाले क्षेत्रों से हटाने के लिए गैर-घातक माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया गया था।

अमेरिकी सीनेटर बिल हेगर्टी ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि चीन ने लगभग पांच साल पहले भारत के साथ सीमा विवाद के दौरान "इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार" का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय सैनिक "पिघलने" लगे थे। टेनेसी के रिपब्लिकन सीनेटर हेगर्टी ने यह बयान अमेरिका-भारत संबंधों पर चर्चा के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने 2020 में गलवान घाटी में हुए सीमा संघर्ष का जिक्र किया।

हेगर्टी ने कहा, "चीन ने गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का उपयोग करके भारतीय सैनिकों को सचमुच पिघला दिया।" यह बयान ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजिंग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तस्वीर ने वाशिंगटन में कुछ हलकों में चिंता पैदा की है। हेगर्टी ने इस मुलाकात के "दृश्यों" पर अमेरिका में होने वाली "चिंताओं" की आलोचना की और कहा कि हमें भारत और चीन के बीच गहरे अविश्वास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "चीन और भारत के बीच शिकायतों का लंबा इतिहास है। अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल एक फोटो अवसर से कहीं अधिक हैं।" सीनेटर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच की प्रतिद्वंद्विता को सार्वजनिक कूटनीति के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। 2020 में चीनी सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों को विवादित ऊंचाई वाले क्षेत्रों से हटाने के लिए गैर-घातक "माइक्रोवेव हथियारों" का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, न तो भारत और न ही चीन ने उस समय ऐसी किसी घटना की आधिकारिक पुष्टि की थी।