'मैं अब अरब से ज्यादा हिंदुस्तानी हूं', अमेरिका के नए सांसद अब्दुल ने खोले अपने 'देसी' राज

अमेरिका के नए सीनेटर अब्दुल अल-सईद का 'देसी' कनेक्शन वायरल हो रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं अब अरब से ज्यादा हिंदुस्तानी हूं।' साउथ इंडियन परिवार के दामाद अब्दुल की लव स्टोरी, भारत से उनका खास नाता, सब जानिए।

अमेरिका के नवनिर्वाचित सीनेटर (सांसद) अब्दुल अल-सईद इन दिनों खूब चर्चा में हैं। वे पहले मुस्लिम शख्स हैं जो अमेरिकी संसद में जा रहे हैं। उनका भारत से भी तगड़ा कनेक्शन है। अब्दुल की पत्नी भारतीय की हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी राजनीतिक जिंदगी से अलग हटकर अपनी निजी जिंदगी, खासकर भारत और 'देसी' संस्कृति के साथ अपने गहरे जुड़ाव पर खुलकर बात की। मिस्र (अरब) मूल के अमेरिकी राजनेता अब्दुल ने हंसते हुए स्वीकार किया कि शादी के 20 साल बाद अब वह खुद को अपनी अरब जड़ों से ज्यादा हिंदुस्तानी महसूस करते हैं।

दक्षिण भारतीय परिवार के दामाद हैं अब्दुल अब्दुल अल-सईद ने बताया कि उनकी शादी एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुई है और वह पिछले 20 सालों से इस परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं अब पूरी तरह से इस संस्कृति में ढल चुका हूं। मेरे घर में 'देसी' महिलाओं का राज है- मेरी पत्नी और मेरी दो बेटियां। इसलिए, अगर मैं यह कहूं कि मैं अब अरब से ज्यादा हिंदुस्तानी हो गया हूं, तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। बस यह बात मेरे अरब दोस्तों को मत बताना!"

कौन हैं अब्दुल की भारतीय पत्नी? अब्दुल अल-सैयद की पत्नी डॉ. सारा जुकाकू हैं। सारा जुकाकू का भारतीय मूल से गहरा रिश्ता है। उनका परिवार कर्नाटक के तटीय शहर भटकल से ताल्लुक रखता है। उनके दादा जे.एच. शम्सुद्दीन जुकाकू एक प्रख्यात वकील और पूर्व राजनेता थे।

मिशिगन यूनिवर्सिटी से शुरू हुई लव स्टोरी अपनी लव स्टोरी शेयर करते हुए सीनेटर अब्दुल ने बताया कि उनकी अपनी पत्नी से पहली मुलाकात मिशिगन यूनिवर्सिटी में हुई थी। वह सारा की सादगी, बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच से इस कदर प्रभावित हुए कि महज 21 साल की उम्र में ही उन्होंने शादी करने का पक्का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपने पिता को साफ कह दिया था कि वह इसी लड़की से शादी करेंगे।

चाचा का ताना और अब्दुल का 'स्टैटिस्टिकल' जवाब इंटरव्यू का सबसे मजेदार हिस्सा वह था जब अब्दुल ने अपने मिस्र वाले चाचा का किस्सा सुनाया। जब अब्दुल ने एक भारतीय लड़की से शादी करने का फैसला किया, तो उनके चाचा ने ताना मारते हुए अरबी में कहा था, "मिस्र में 8 करोड़ लोग हैं, फिर भी तुम एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर रहे हो?" इस पर अब्दुल का हाजिरजवाबी से भरा जवाब था, "वहां (भारत में) एक अरब लोग हैं, इसलिए नंबर के लिहाज से भी इसकी संभावना सबसे ज्यादा थी!"

भारत का 'सब्र' और पत्नी के गांव का संघर्ष भारतीय संस्कृति की गहराई से तारीफ करते हुए अब्दुल ने कहा कि उन्होंने भारत जाकर जो 'धैर्य' देखा, वह अद्भुत है। उन्होंने बताया कि मिस्र के लोग स्वभाव से बहुत जोशीले और थोड़े उग्र होते हैं, लेकिन 1 अरब से ज्यादा की आबादी होने के बावजूद भारतीयों में जो ठहराव और सब्र है, वह उन्हें बहुत प्रभावित करता है।

अब्दुल ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी भारत के एक ऐसे छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हैं, जहां की स्थानीय बोली लिखी नहीं जाती। जब अब्दुल वहां गए तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इशारों और टूटी-फूटी भाषा में वहां के लोगों से संवाद करना सीखा।

तीन संस्कृतियों का शानदार संगम अब्दुल और उनकी पत्नी अपनी दोनों बेटियों की परवरिश बेहद खास तरीके से कर रहे हैं। उनके घर में तीन संस्कृतियों का मिलन होता है- अमेरिकी खुलापन, मिस्र का जुनून और भारतीय परंपराएं। उनकी बेटियां अपने भारतीय नाना-नानी और मिस्र के दादा-दादी के साथ आसानी से तालमेल बिठाना सीख रही हैं, जो अब्दुल के लिए एक पिता के रूप में बहुत गर्व की बात है।

'दाल' और अरब के खाने का कनेक्शन खाने-पीने के शौकीन अब्दुल ने भारतीय और अरब व्यंजनों की भी चर्चा की। उन्होंने मिडिल-ईस्ट की मशहूर डिश 'फवा बीन्स' को समझाते हुए उसे भारतीय 'दाल' और मैक्सिकन बीन्स का मिला-जुला और स्वादिष्ट रूप बताया।

अब्दुल ने पहले मुस्लिम अमेरिकी सीनेटर बनने का रचा इतिहास मिस्र मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के पूर्व अधिकारी अब्दुल अल-सैयद ने मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर इतिहास रच दिया। वह अमेरिकी सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी बन गए हैं। उनकी जीत के साथ वर्ष 1969 के बाद पहली बार कोई डेमोक्रेटिक चिकित्सक सीनेट का सदस्य बनेगा।

अब्दुल इससे पहले डेट्रॉयट और वेन काउंटी के स्वास्थ्य विभागों का नेतृत्व कर चुके हैं। ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने कहा, "मिशिगन, हमने कर दिखाया! इस महान राज्य के निर्वाचित सीनेटर के रूप में आपके सामने खड़े होकर मुझे गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है।"