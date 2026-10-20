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US विदेश मंत्री रुबियो ने भारत को बताया 'ताकतवर', बोले- 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे हमारे रिश्ते

By Shubham Sharma
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चार महीने से भी कम समय में यह मार्को रुबियो की दूसरी भारत यात्रा है। व्यापार नीतियों और इमिग्रेशन जैसे कुछ मुद्दों पर वैश्विक खींचतान के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया कि दोनों देशों के बुनियादी और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुख्य मुद्दों पर 100% अलाइनमेंट है।

Marco Rubio US
चार महीने से भी कम समय में यह मार्को रुबियो की दूसरी भारत यात्रा है।

तीन दिवसीय आधिकारिक भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को एक "शक्तिशाली और प्रभावशाली" राष्ट्र बताते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध 21वीं सदी की दिशा और दशा तय करेंगे। मुंबई में आयोजित 'फ्रीडम 250 रिसेप्शन' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रुबियो ने दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच की असाधारण रणनीतिक साझेदारी की जमकर तारीफ की।

चार महीने से भी कम समय में यह मार्को रुबियो की दूसरी भारत यात्रा है। व्यापार नीतियों और इमिग्रेशन जैसे कुछ मुद्दों पर वैश्विक खींचतान के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया कि दोनों देशों के बुनियादी और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुख्य मुद्दों पर 100% अलाइनमेंट है।

रुबियो ने बताया चार महीने में दोबारा क्यों आए भारत?

कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार के सवाल का जिक्र करते हुए मार्को रुबियो ने चुटीले अंदाज में कहा, "आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने मुझसे पूछा कि आप महज चार महीने बाद ही दोबारा भारत क्यों आ गए? तो मैंने कहा- पहली बात, यह धरती की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यह दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और हमारा एक बेहद मजबूत भू-राजनीतिक साझेदार है। सच तो यह है कि हम जितना आते हैं, वो भी कम है। हमें और ज्यादा बार भारत आना चाहिए।"

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इंडो-पैसिफिक पर पूरी तरह एक जैसी सोच

रुबियो ने कहा कि 21वीं सदी का इतिहास इसी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लिखा जा रहा है और अमेरिका व भारत की साझेदारी इस इतिहास के पन्ने तय करेगी।

उन्होंने कहा, "जब लगभग 1.5 अरब आबादी वाला देश और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मुख्य मुद्दों पर एक साथ आते हैं, तो एक नया इतिहास बनता है। एक स्वतंत्र, सुरक्षित और खुला इंडो-पैसिफिक क्षेत्र- जहां कोई भी एक देश अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना वर्चस्व या मालिकाना हक न जता सके- इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका 100% पूरी तरह सहमत हैं।"

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रुबियो ने स्वीकार किया कि किन्हीं भी दो देशों के बीच हर मुद्दे पर पूर्ण सहमति होना मुमकिन नहीं है और मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत और अमेरिका का तालमेल असाधारण है।

द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश

अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देश ऊर्जा साझेदारी, वेनेजुएला क्रूड रिफाइनिंग और लंबे समय से लंबित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अपनी यात्रा के अगले चरण में मार्को रुबियो गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज के विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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