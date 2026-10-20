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अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों की मुंबई में हुई मुलाकात, ट्रेड डील पर आया बड़ा अपडेट

By Shubham Sharma
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इस महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मीडिया से भी बातचीत की।

Marco Rubio S Jaishankar Mumbai
मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से की मुलाकात।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अपनी तीन दिवसीय (20-22 अक्टूबर 2026) आधिकारिक भारत यात्रा के तहत मंगलवार को मुंबई पहुंचे। मुंबई के ऐतिहासिक होटल ताज महल पैलेस में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच एक उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक भी गई।

इस महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारत-अमेरिका ट्रेड डील, वेनेजुएला क्रूड और भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति पर अपनी सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अंतिम चरण की बातचीत

व्यापार समझौते पर प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मार्को रुबियो ने कहा कि भले ही विदेश मंत्रालय सीधे व्यापार से जुड़ी बातचीत में शामिल नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और विदेश विभाग इस पर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा, "हम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब केवल कुछ अंतिम बिंदुओं पर बात पूरी होना बाकी है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और इसके बाद औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। हम बेहद आशावादी हैं कि यह समझौता बहुत जल्द अस्तित्व में आएगा।"

भारत को बताया ‘रिफाइनिंग सुपरपावर’

वैश्विक ऊर्जा मांग को पूरा करने में भारत की भूमिका पर मार्को रुबियो ने भारत की तेल रिफाइन करने की क्षमता की जमकर तारीफ की।

रुबियो ने कहा, "भारत एक रिफाइनिंग सुपरपावर है। उनके पास भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की जबरदस्त क्षमता है। जैसे-जैसे वेनेजुएला का तेल बाजार में आ रहा है, भारत की रिफाइनरियां इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।"

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उन्होंने आगे कहा कि वेनेजुएला में भारत के पहले से ही तेल रियायतें मौजूद हैं। हालांकि, प्रतिबंधों से जुड़ी कुछ रुकावटों हैं, जिन्हें दोनों देश बातचीत के जरिए दूर कर रहे हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे रिलायंस इंडस्ट्रीज से वेनेजुएला में प्रोडक्शन के लिए बातचीत करेंगे, तो रुबियो ने कहा कि रिलायंस की रिफाइनिंग क्षमताएं असाधारण हैं और वे जामनगर यात्रा के दौरान रिलायंस नेतृत्व से इस दिशा में अवसरों पर बात करेंगे।

भारत के रूस से तेल खरीदने पर क्या बोले रुबियो?

रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़े सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत की रणनीति का समर्थन किया।

उन्होंने कहा, "भारत ने बार-बार अपनी ऊर्जा पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाने की इच्छा जताई है, जो कि एक बेहद समझदारी भरा कदम है। रातों-रात बदलाव संभव नहीं होता, लेकिन भारत ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। यह केवल रूसी तेल की बात नहीं है, बल्कि भारत के डायवर्सिफिकेशन की जरूरत है और अमेरिका उनकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा स्रोत बनने में खुशी महसूस करेगा।"

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इससे पहले अपनी मुंबई यात्रा के दौरान मार्को रुबियो ने ताज महल पैलेस में 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और जिओ वर्ल्ड कन्वेन्शन सेंटर में 'US@250' कार्यक्रम में भाग लिया।

बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री गुजरात के जामनगर के लिए रवाना होंगे, जहां वे दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की तेल रिफाइनरी का दौरा करेंगे और शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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