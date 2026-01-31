रूस से खरीद घटा रहा भारत, अमेरिका ने ऑफर किया वेनेजुएला का तेल; होने वाली है ट्रेड डील?
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को संकेत दिया है कि वह जल्द ही वेनेजुएला से तेल आयात शुरू कर सकता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य भारत को रूसी तेल के विकल्प के रूप में एक नया स्रोत प्रदान करना है।
अमेरिका ने भारत को जल्द ही वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देने का संकेत दिया है। इससे भारत के रूस से तेल आयात में भारी गिरावट के बीच सप्लाई की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। अमेरिका की यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ने रूसी कच्चे तेल के आयात में तेजी से कटौती करने का निर्णय लिया है, खासकर तब जब वाशिंगटन ने रूस से तेल खरीदने पर कठिन टैरिफ लगाए हैं। भारत अब अगले कुछ महीनों में रूसी तेल आयात को लाखों बैरल प्रतिदिन कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को संकेत दिया है कि वह जल्द ही वेनेजुएला से तेल आयात शुरू कर सकता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य भारत को रूसी तेल के विकल्प के रूप में एक नया स्रोत प्रदान करना है। मार्च 2025 में, राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर 25% टैरिफ लगाया था। हालांकि, 3 जनवरी को अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद वाशिंगटन की नीति में बदलाव आया है। अमेरिका चाहता है कि रूस को तेल से होने वाली कमाई कम हो, जिसका उपयोग वह यूक्रेन युद्ध में कर रहा है।
रूसी तेल आयात में भारी कटौती
भारत यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल का एक प्रमुख खरीदार बन गया था। हालांकि अब यह अपने आयात में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में भारत का रूसी तेल आयात 12 लाख बैरल प्रति दिन (bpd) था, जिसके फरवरी में 10 लाख bpd और मार्च में गिरकर 8 लाख bpd तक पहुंचने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार, यह मात्रा अंततः 5 से 6 लाख bpd तक कम हो सकती है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। भारत पर यह टैरिफ 50% तक पहुंच गया है, जिससे रूसी तेल अब उतना सस्ता नहीं रह गया है।
भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संकेत दिया है कि भारत अपने तेल स्रोतों में विविधता ला रहा है। हाल ही में तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जैसे-जैसे रूसी तेल का आयात कम हो रहा है, भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों का विस्तार कर रहा है। दिसंबर के आंकड़ों से पता चलता है कि रूस से आयात दो साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि ओपेक (OPEC) देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से भारत की खरीदारी बढ़ी है।
यह कदम न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका के साथ एक बड़े व्यापार समझौते की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। हालांकि, भारतीय रिफाइनरों का कहना है कि वेनेजुएला तेल की पेशकश सीमित है और अधिकांश मात्रा अमेरिका को जा रही है। भारत की कुछ रिफाइनरियां, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वेनेजुएला के भारी और उच्च सल्फर वाले क्रूड को प्रोसेस करने में सक्षम हैं।
होने वाली है ट्रेड डील?
अमेरिका 30-50 मिलियन बैरल वेनेजुएला का स्टोरेज तेल बेचने की योजना बना रहा है। अगर भारत रूसी तेल कम करके वेनेजुएला या अन्य स्रोतों (अमेरिका, मिडिल ईस्ट आदि) की ओर शिफ्ट होता है, तो अमेरिका टैरिफ में राहत दे सकता है। इससे भारत-अमेरिका ट्रेड डील की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि रूसी आयात घटने से ट्रेड डील अंतिम चरण में पहुंच सकती है, हालांकि टैरिफ और अन्य मुद्दों पर अभी बातचीत जारी है।