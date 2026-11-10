मैथ्यू वैनडाइक पर तिहाड़ जेल में हुआ था हमला? CCTV फुटेज से सामने आई सच्चाई

जेल प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है। उसका दावा है कि पुलिसकर्मी ने बिना किसी वजह के मैथ्यू वैनडाइक के साथ मारपीट नहीं की थी। सीसीटीवी फुटेज की पूरी घटना अदालत के सामने रखी गई।

तिहाड़ जेल में बंद रहे अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने हिरासत में मारपीट के आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, जेल के CCTV फुटेज और प्रशासन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैनडाइक ने ही सशस्त्र पुलिसकर्मी पर अचानक हमला किया था। इसके बाद पुलिसकर्मी ने उसे काबू में किया। जेल प्रशासन ने इस घटना से जुड़े वीडियो और रिपोर्ट अदालत में पेश किया है। यह दस्तावेज वैनडाइक की ओर से 2025 में दायर अर्जी के बाद कोर्ट में जमा कराए गए हैं।

फुटेज में पुलिसकर्मी पर वैनडाइक की ओर से की गई शारीरिक कार्रवाई दिखाई देती है। जेल प्रशासन का कहना है कि पुलिसकर्मी ने किसी संभावित भागने की कोशिश को देखते हुए तुरंत ऐक्शन लिया था। न्यूज-18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसकर्मी ने वैनडाइक को काबू में करने के लिए उसे रोका और उसकी गतिविधियों पर काबू पाया। जेल प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है। उसका दावा है कि पुलिसकर्मी ने बिना किसी वजह के वैनडाइक के साथ मारपीट नहीं की थी। सीसीटीवी फुटेज की पूरी घटना अदालत के सामने रखी गई।

सीने और हाथों पर चोट का दावा रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत ने वीडियो देखा और जेल अधिकारियों की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। हालांकि, इस मामले में वैनडाइक की ओर से पहले लगाए गए आरोप भी चर्चा में रहे हैं। उसने अमेरिकी दूतावास को भेजे अपने हाथ से लिखे हलफनामे में दावा किया था कि तिहाड़ जेल में उसके साथ कई बार मारपीट की गई। उसने आरोप लगाया कि उसके सीने और हाथों पर चोट पहुंचाई गई, डंडे से पीटने की धमकी दी गई और जरूरत पड़ने पर उसे इलाज भी नहीं दिया गया।

CCTV फुटेज से सामने आया सच मैथ्यू वैनडाइक ने अपने हलफनामे में जेल के भीतर बार-बार शारीरिक प्रताड़ना किए जाने की बात कही थी। वहीं, जेल प्रशासन की रिपोर्ट और CCTV फुटेज इन आरोपों से अलग तस्वीर पेश करते हैं। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों में वैनडाइक के दावों का खंडन किया गया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि वैनडाइक पहले भी गलत और बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाने का तरीका अपनाता रहा है।