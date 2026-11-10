मैथ्यू वैनडाइक पर तिहाड़ जेल में हुआ था हमला? CCTV फुटेज से सामने आई सच्चाई
जेल प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है। उसका दावा है कि पुलिसकर्मी ने बिना किसी वजह के मैथ्यू वैनडाइक के साथ मारपीट नहीं की थी। सीसीटीवी फुटेज की पूरी घटना अदालत के सामने रखी गई।
तिहाड़ जेल में बंद रहे अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ने हिरासत में मारपीट के आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, जेल के CCTV फुटेज और प्रशासन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैनडाइक ने ही सशस्त्र पुलिसकर्मी पर अचानक हमला किया था। इसके बाद पुलिसकर्मी ने उसे काबू में किया। जेल प्रशासन ने इस घटना से जुड़े वीडियो और रिपोर्ट अदालत में पेश किया है। यह दस्तावेज वैनडाइक की ओर से 2025 में दायर अर्जी के बाद कोर्ट में जमा कराए गए हैं।
फुटेज में पुलिसकर्मी पर वैनडाइक की ओर से की गई शारीरिक कार्रवाई दिखाई देती है। जेल प्रशासन का कहना है कि पुलिसकर्मी ने किसी संभावित भागने की कोशिश को देखते हुए तुरंत ऐक्शन लिया था। न्यूज-18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसकर्मी ने वैनडाइक को काबू में करने के लिए उसे रोका और उसकी गतिविधियों पर काबू पाया। जेल प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है। उसका दावा है कि पुलिसकर्मी ने बिना किसी वजह के वैनडाइक के साथ मारपीट नहीं की थी। सीसीटीवी फुटेज की पूरी घटना अदालत के सामने रखी गई।
सीने और हाथों पर चोट का दावा
रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत ने वीडियो देखा और जेल अधिकारियों की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। हालांकि, इस मामले में वैनडाइक की ओर से पहले लगाए गए आरोप भी चर्चा में रहे हैं। उसने अमेरिकी दूतावास को भेजे अपने हाथ से लिखे हलफनामे में दावा किया था कि तिहाड़ जेल में उसके साथ कई बार मारपीट की गई। उसने आरोप लगाया कि उसके सीने और हाथों पर चोट पहुंचाई गई, डंडे से पीटने की धमकी दी गई और जरूरत पड़ने पर उसे इलाज भी नहीं दिया गया।
CCTV फुटेज से सामने आया सच
मैथ्यू वैनडाइक ने अपने हलफनामे में जेल के भीतर बार-बार शारीरिक प्रताड़ना किए जाने की बात कही थी। वहीं, जेल प्रशासन की रिपोर्ट और CCTV फुटेज इन आरोपों से अलग तस्वीर पेश करते हैं। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों में वैनडाइक के दावों का खंडन किया गया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि वैनडाइक पहले भी गलत और बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाने का तरीका अपनाता रहा है।
खुफिया अधिकारियों का आकलन है कि ऐसे आरोपों के जरिए वह मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। NIA ने वैनडाइक को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ म्यांमार से जुड़े मामले में जांच चल रही है। इस मामले में उस पर म्यांमार में प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप हैं। हाल ही में विशेष NIA कोर्ट ने उसे जमानत दी थी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें