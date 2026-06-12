प्लीज हेल्प, जहाज डूब रहा है... हम सभी भारतीय हैं; अमेरिकी हमले के बाद आया खौफनाक कॉल
अमेरिकी सेना ने तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। जहाज पर सवार सभी 24 भारतीय क्रू मेंबर्स का खौफनाक SOS कॉल सामने आया है, जिसमें वे 'जहाज डूब रहा है' कहकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
ओमान के तट पर अमेरिकी सेना द्वारा एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद का एक दहला देने वाला ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में भारतीय क्रू मेंबर की घबराहट और खौफ को साफ महसूस किया जा सकता है। एमटी मारिवेक्स (MT Marivex) नामक इस जहाज पर आग लगने, पानी भरने और उसके डूबने की आशंका के बीच एक नाविक ने तत्काल मदद की गुहार लगाई। यह घटना ईरान पर लगे अमेरिकी ब्लॉकैड (नाकेबंदी) को तोड़ने के कथित प्रयास के बाद हुई है।
'इंजन रूम पर हमला हुआ, जहाज डूब रहा है...'
हमले के कुछ दिनों बाद सामने आए इस ऑडियो क्लिप में एमटी मारिवेक्स का एक क्रू मेंबर जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल हमले की जानकारी दे रहा है। उसने SOS संदेश में कहा, "सर, यह मोटर टैंकर मारिवेक्स है... जहाज पर आग लग गई है और यह डूब रहा है।"
घबराए हुए नाविक ने आगे कहा, "अमेरिकी नौसेना का हमला, हमारे इंजन रूम पर मिसाइल लगी है। नीचे एक छेद हो गया है। जहाज पर आग लगी है, कृपया मदद करें। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प।" क्रू मेंबर ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि जहाज पर मौजूद सभी 24 नाविक भारतीय नागरिक हैं। उसने कहा, "पूरा क्रू भारतीय है। 24 क्रू मेंबर, सभी भारतीय हैं। कृपया जल्दी मदद करें, हमें तुरंत मदद की जरूरत है।"
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय समुद्री संघों को सोमवार को हुए इस हमले के तुरंत बाद यह कॉल मिली थी। इसके बाद भारतीय अधिकारियों को अलर्ट किया गया और जहाज से उठते धुएं का वीडियो साझा किया गया।
अमेरिका ने क्यों किया टैंकर पर हमला?
यह हमला मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और इस साल की शुरुआत में ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किए जाने के बाद, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की सैन्य नाकेबंदी का हिस्सा है। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की कि अमेरिकी बलों ने पलाउ (Palau) के झंडे वाले इस टैंकर को तब निष्क्रिय कर दिया, जब वह एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश कर रहा था।
CENTCOM के अनुसार, यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले एक F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग हिस्सों पर 'प्रिसिजन म्यूनिशन' दागा। अमेरिकी सेना का दावा है कि जहाज ने नाकेबंदी तोड़ने की चार बार कोशिश की थी और अमेरिकी नौसेना की चेतावनियों के बाद तीन बार वापस मुड़ गया था। हालांकि, हमले के वक्त जहाज पर कोई कार्गो नहीं था। मारिवेक्स (जिसे पहले अरिहंत के नाम से जाना जाता था) पर अमेरिका ने ईरान से कथित संबंधों के कारण पहले से प्रतिबंध लगा रखा है।
ओमान ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी 24 भारतीय सुरक्षित
SOS कॉल मिलने के बाद, मुंबई में भारत के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) ने ओमान के समुद्री बचाव अधिकारियों के साथ मिलकर तत्काल ऑपरेशन शुरू किया। ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने मसिरा द्वीप से एक हेलीकॉप्टर भेजा और सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि सभी नाविकों को मसिरा द्वीप पर सुरक्षित लाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसे समुद्री आपात स्थिति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण बताया है।
इस हफ्ते भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर हमला
खाड़ी ओमान में पिछले एक हफ्ते के भीतर भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमले का यह एक चिंताजनक पैटर्न बन गया है।
जलवीर (Jalveer): गुरुवार को अमेरिकी सेना ने 'जलवीर' नाम के एक और टैंकर पर हमला किया था, जिस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। यह गिनी-बिसाऊ के झंडे वाला जहाज था, जिसे ईरान से जुड़े कार्गो ले जाने के संदेह में रोका गया। इसके सभी 20 भारतीय सुरक्षित निकाले गए।
सेट्टेबेलो: इससे पहले 'सेट्टेबेलो' नाम के टैंकर पर भी इसी क्षेत्र में हमला हुआ था। मारिवेक्स और जलवीर के विपरीत यह हमला जानलेवा साबित हुआ। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, इस जहाज पर मौजूद 24 भारतीय नाविकों में से 3 की दर्दनाक मौत हो गई।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें