हम भारत को सजा नहीं देना चाहते पर..., अमेरिकी मंत्री ने बताया आखिर क्या है डोनाल्ड ट्रंप का मूड

हाल ही में अमेरिका के एक अन्य अधिकारी ने दावा किया है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा, 'मुझे भरोसा है कि आप दोनों (पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप) को मिलते हुए देखेंगे।

अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का कहना है कि रूस को छोड़कर भारत चाहे तो किसी से भी तेल खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मकसद युद्ध खत्म करना है, भारत को सजा देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराना चाहते हैं। खास बात है कि अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है।

न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राइट ने कहा, 'दुनिया में कई तेल निर्यात करने वाले हैं। भारत को रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। भारत रूसी तेल इसलिए खरीदता है, क्योंकि वह सस्ता है। कोई भी रूसी तेल नहीं खरीदना चाहता, उन्हें इसे छूट पर ही बेचना पड़ेगा। भारत ने सस्ता तेल खरीदने का व्यापार किया है और दूसरा पहलू देखें तो, इसके जरिए ऐसे शख्स के पास पैसा जा रहा है, जो हर हफ्ते हजारों लोगों को मार रहा है।'

उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि भारत इस खरीद (तेल) के लिए हमारे साथ काम करे। आप रूस को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं। यह हमारा कहना है। बेचने के लिए अमेरिका के पास और अन्य के पास तेल है। हम भारत को सजा नहीं देना चाहते। हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं और हम भारत के साथ हमारे रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं।'

उन्होंने बताया, 'मैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिला था और सहयोग और हमारे देशों के बीच भविष्य को लेक बात की। रूस यूक्रेन में शांति खोजने की कोशिश कर रहा है, जो पेचीदा है। हम अमेरिका में कैबिनेट और हमारे सहयोगियों के साथ इस युद्ध को खत्म करने के रचनात्मक तरीके खोज रहे हैं।'

राइट ने कहा, 'राष्ट्रपति इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं बस और इससे एक फायदा यह होगा कि टकराव का एक रास्ता खत्म हो जाएगा। मैं भारत के साथ ऊर्जा और व्यापार सहयोग के पक्ष में हूं। वहां एक अच्छा भविष्य है, लेकिन हमें किसी भी तरह यह पता लगाना होगा कि युद्ध को खत्म करने के लिए हम साथ कैसे काम कर सकते हैं।'