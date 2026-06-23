अमेरिका ने हटाए ईरानी तेल पर से प्रतिबंध, भारत को मिलेगा सस्ता क्रूड या बढ़ेगी टेंशन; जानें

अमेरिका ने सोमवार को ईरान को 60 दिनों के लिए आर्थिक प्रतिबंधों से बड़ी राहत देते हुए उसके तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, परिवहन तथा निर्यात को मंजूरी दे दी है। आइये जानते हैं कि इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा।

अमेरिकी प्रशासन ने सोमवार को ईरान के साथ शांति समझौते के पहले दौर की बातचीत के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में 60 दिनों की अस्थायी छूट देते हुए उसके तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, परिवहन तथा निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह कदम स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका-ईरान वार्ता के सकारात्मक नतीजों पर आधारित है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधियों के साथ हुई विस्तृत बैठकें एक व्यापक शांति समझौते की नींव रखने में सफल रहीं। हालांकि, ईरान ने स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि उसके विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर अभी कोई औपचारिक बातचीत शुरू हुई है।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से 21 अगस्त 2026 तक वैध रहने वाली इस छूट की घोषणा की है। इसके तहत ईरान होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल और संबंधित उत्पादों का निर्यात कर सकेगा और उन बिक्री के भुगतान प्राप्त कर सकेगा। अमेरिका की ओर से जारी जनरल लाइसेंस के अनुसार, ईरान से उत्पन्न पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की सभी संबंधित गतिविधियों को अधिकृत करता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में आवश्यक आयात भी शामिल है, बशर्ते वह छूट प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली बिक्री या डिलीवरी को पूरा करने के लिए जरूरी हो।

क्या बोले वित्त मंत्री बेसेंट? अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के नेतृत्व में हम दुनिया को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। स्विट्जरलैंड में चल रही सार्थक वार्ताओं के अनुरूप ईरान ने होर्मुज में निर्बाध और सुरक्षित पारगमन सुनिश्चित करने तथा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने देश में प्रवेश देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसी ढांचे के तहत हमने ईरानी तेल के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत करने वाला 60 दिनों का अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि ये छूटें केवल ईरान से संबंधित लेन-देन पर लागू होंगी। उत्तर कोरिया या क्यूबा जैसे देशों से जुड़े किसी भी सौदे को यह कवर नहीं करेगी, क्योंकि दोनों देश अभी भी अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों के दायरे में हैं।

होर्मुज स्ट्रेट में लगातार सुधार सोमवार को होर्मुज से गुजरने वाली समुद्री गतिविधियों में सुधार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। ओमान के विदेश मंत्री ने ईरान के साथ जलमार्ग के प्रशासन को लेकर चल रही चर्चाओं में अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और बिना किसी शुल्क के सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का वादा किया।

भारत के लिए क्या मायने रखता है? यह अस्थायी राहत भारत के लिए तत्काल फायदेमंद साबित हो सकती है, मुख्य रूप से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के जरिए। ईरान पर प्रतिबंध हटने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा। भारत, जो अपनी कुल कच्चे तेल की 88 प्रतिशत जरूरतों को आयात पर निर्भर है, इस गिरावट से अपना तेल आयात बिल कम कर सकेगा। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए घाटा उठा रही तेल विपणन कंपनियों को भी राहत मिलेगी।

केप्लर (Kepler) में मॉडलिंग और रिफाइनिंग के प्रमुख विश्लेषक सुमित रितोलिया ने कहा कि ओएफएसी द्वारा ईरानी कच्चे तेल पर प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद निकट भविष्य में किसी बड़े और सार्थक कच्चे तेल सौदे की उम्मीद नहीं है। भले ही बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही हो, लेकिन जब तक अमेरिकी प्रतिबंध नीति में उतार-चढ़ाव जारी है और भू-राजनीतिक स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है, तब तक भारत ईरानी तेल के आयात के लिए लंबी प्रतिबद्धता करने से बचेंगे।

रितोलिया ने आगे बताया कि एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और व्यापक ऊर्जा सहयोग के क्षेत्रों में सहभागिता ज्यादा यथार्थवादी है, लेकिन प्रतिबंध राहत और वाशिंगटन की नीति की अनिश्चितता को देखते हुए वहां भी ठोस परिणाम आने में समय लग सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी रुख अभी काफी अनिश्चित है, जिससे भारतीय खरीदारों और सरकार के लिए दीर्घकालिक अनुबंध करना जोखिम भरा हो सकता है।

भारत का आयात विविधीकरण जारी इस बीच भारत अपने कच्चे तेल स्रोतों को लगातार विविधीकरण दे रहा है। अप्रैल में अमेरिका-ईरान तनाव के चरम पर ट्रंप प्रशासन ने ईरान से बिना प्रतिबंध के तेल निर्यात की अनुमति दी थी, जिसके बाद भारत ने कई वर्षों बाद पहली बार ईरानी तेल खरीदा था। इस बार तत्काल उछाल की संभावना कम है।