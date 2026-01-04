Hindustan Hindi News
वेनेजुएला में अमेरिका की 'कानून तोड़ हरकत', भारतीय नेताओं ने क्या दी प्रतिक्रिया

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून पर चल रही है। वहीं, हैदराबाद सांसद ओवैसी ने अमेरिका के ऐक्शन से भारत को सीखने की सलाह दी।

Jan 04, 2026 02:57 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने एक संप्रभु देश के ऊपर न केवल हमला किया, बल्कि वहां के तथाकथित निर्वाचित राष्ट्रपति को उठाकर अपने देश भी ले आए। मादुरो के ऊपर भले ही तानाशाही और देश को बर्बाद करने के आरोप हों, लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह से उठाकर ले आना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। ट्रंप के समर्थक माने-जाने वाले कई वैश्विक नेताओं ने ट्रंप के इस कदम की तारीफ की। तटस्थ रहने वालों ने तारीफ तो नहीं कि लेकिन इसका खुला विरोध भी नहीं किया। अंत में वह लोग हैं, जो या तो ट्रंप या अमेरिका के घोर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने ट्रंप के इस कदम की जमकर आलोचना की।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस तरह से 21वीं सदी में दुनिया को जिस तरीके से उपनिवेशवाद का एक नया उदाहरण पेश किया उस पर भारत के कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सबसे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर गहरी चिंता जताई और वेनेजुएला में मौजूद भारतीय लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए कहा।

दुनिया में जंगल राज: थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भी खुली अनदेखी की जा रही है अब केवल जंगल राज है। उन्होंने लिखा, "पिछले कुछ वर्षों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है, आज जंगल राज चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नया सिद्धांत है।"

साम्राज्यवादी राजनीति की वापसी: सिंघवी

कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अमेरिका की इस कार्रवाई को साम्राज्यवादी राजनीति की वापसी बताते हुए ट्रंप को सनकी शासक करार दिया। उन्होंने लिखा, "क्रूज मिसाइल से सत्ता परिवर्तन, युद्धपोत द्वारा स्थापित लोकतंत्र, और स्व-घोषित सिद्धांत के तहत संप्रभुता का पुनर्लेखन? यह नेतृत्व नहीं, बल्कि 21वीं सदी की शब्दावली में 19वीं सदी का साम्राज्यवाद है। अगर अंतरराष्ट्रीय कानून का महत्व केवल दो कमजोरों के लिए है, तो संयुक्त राष्ट्र को बंद कर देना चाहिए। दुनिया को नियमों की जरूरत है, न कि सनकी शासकों की।"

अमेरिका के ऐक्शन से भारत सीखे: ओवैसी

इस बीच हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिका की कार्रवाई को एक उदाहरण करार देते हुए भारत को इससे सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “अगर ट्रंप अपनी सेना भेजकर वेनेजुएला के नेता (वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का जिक्र करते हुए) को पकड़ सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी सेना को पाकिस्तान भेजकर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के हमलावर मसूद अजहर को क्यों नहीं पकड़ सकते? अगर ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, तो आप (मोदी) भी कर सकते हैं।”

इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी अमेरिका के इस कदम की आलोचना की। उन्होंने अमेरिका को एक साम्राज्यवादी ताकत करार देते हुए कहा कि पूरी दुनिया को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। यह हरकत लैटिन अमेरिका में शांति को खराब करने वाली है।

इससे पहले अमेरिका ने नार्को आतंकवाद का आरोप लगाते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति (अमेरिकी शब्दों में तानाशाह) निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से उठा लिया था। इसके बाद उन्हें एक युद्धपोत के जरिए अमेरिका लाया गया। बकौल ट्रंप इस घटनाक्रम के बाद वेनेजुएला की सत्ता अमेरिका संभालेगा, जबकि मादुरो के ऊपर न्यूयॉर्क की कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मादुरो को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने यह कार्रवाई की।

उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
