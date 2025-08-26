27 अगस्त से लगाएंगे भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया नोटिस

अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के माध्यम से होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी इस नोटिस ने कहा गया है कि टैरिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस कार्यकारी आदेश को लागू किया, जिस पर 6 अगस्त को उन्होंने हस्ताक्षर किए थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत से आयातित होने वाले सामानों पर 25 फीसदी का अतिरिक्त कर (Additional 25% Tariffs) लगाने का एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 27 अगस्त को 12:01 बजे (EST) से नया टैरिफ प्रभावी हो जाएगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ दंड के तौर पर इस अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया था। इस नोटिस के बाद से अब भारतीय सामानों पर अमेरिका कुल 50 फीसदी टैरिफ वसूलेगा।

जारी नोटिस में कहा गया है कि नए टैरिफ "रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकियों" के जवाब में थे और भारत को उस नीति के हिस्से के रूप में टारगेट किया जा रहा है। इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि वाइट हाउस रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते से पहले दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।