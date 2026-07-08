अमेरिका-ईरान में फिर बढ़ा तनाव, हमलों पर भारत ने जताई चिंता; कहा- बातचीत से हो समाधान
बयान में कहा है कि ये घटनाक्रम क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने का जोखिम पैदा करते हैं। भारत सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने का आग्रह करता है।
भारत ने पश्चिम एशिया में हाल के हमलों और बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। भारत ने सभी पक्षों से संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर बुधवार को बयान जारी कर कहा कि भारत पश्चिम एशिया में हाल के हमलों और बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है, जो क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को फिर से निशाना बनाये जाने के बाद उत्पन्न हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। ट्रंप ने सीजफायर खत्म करने का ऐलान किया है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ये घटनाक्रम क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने का जोखिम पैदा करते हैं। भारत सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति और वाणिज्य के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने का आग्रह करता है। वक्तव्य में कहा गया है, "हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाएं।" रिपोर्टों के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इन हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है।
अमेरिका आज रात ईरान पर करेगा 'जोरदार हमला' : ट्रंप
वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि अमेरिका बुधवार रात ईरान पर जोरदार हमला कर सकता है। उन्होंने यह बयान ऐसे समय दिया है जब फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
ट्रंप ने तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में कहा, "मैं उन्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूं कि आज रात हम उन पर जोरदार हमला करेंगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।" यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ बैठे ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान अपने उद्देश्य में सफल रहा है, हालांकि ईरान में धार्मिक और सैन्य नेतृत्व अब भी सत्ता में बना हुआ है।
अमेरिकी हमलों का ईरान ने भी दिया जवाब
इस बीच, ईरान ने ताजा अमेरिकी हमलों के जवाब में बुधवार को फारस की खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमला किया। ईरानी सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों देशों में हवाई हमले के सायरन बजाये गये। अमेरिकी केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। उधर, कतर की मंत्रिपरिषद ने ओमान तट के निकट उसके तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) वाहक जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान से होर्मुज में खतरनाक गतिविधियां बंद करने की मांग की है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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