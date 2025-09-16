us india trade deal talk today donald trump envoy reached india what on agenda अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर आज होगी बात, एजेंडे में क्या-क्या लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप के दूत, India News in Hindi - Hindustan
अमेरिकी विदेश मंत्री होवार्ड लुटनिक के भारत से व्यापार समझौते की उम्मीद जताए जाने के बाद एक अमेरिकी वार्ताकार भारत पहुंच रहे हैं। सोमवार रात को ही ब्रेंडन लिंच नई दिल्ली पहुंचे हैं। वह आज भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाए गए राजेश अग्रवाल से बात करेंगे। 

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 10:59 AM
अमेरिका की ओर से भारत पर थोपे गए 50 फीसदी टैरिफ के चलते कई उद्योगों पर असर दिख रहा है। कपड़ा निर्यात समेत कई जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा है और रोजगार भी सीधे प्रभावित हुआ है। इस बीच मंगलवार को किसी राहत की उम्मीद की जा सकती है। वजह यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री होवार्ड लुटनिक के भारत से व्यापार समझौते की उम्मीद जताए जाने के बाद एक अमेरिकी वार्ताकार भारत पहुंच रहे हैं। सोमवार रात को ही ब्रेंडन लिंच नई दिल्ली पहुंचे हैं। वह आज भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाए गए राजेश अग्रवाल से बात करेंगे। राजेश अग्रवाल फिलहाल वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव हैं।

उन्हें भारत की ओर से वार्ता की जिम्मेदारी मिली है। वहीं अमेरिका का प्रतिनिधित्व साउथ और सेंट्रल एशिया के प्रभारी कहे जाने वाले ब्रेंडम लिंच से बात होगी। अब तक अमेरिका और भारत के बीच हर सप्ताह वर्चुअल मीटिंग होती रही है। अब कई महीनों के बाद ऐसा होगा, जब भारत और अमेरिका के प्रतिनिधि ट्रेड डील के लिए टेबल पर होंगे। राजेश अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में फास्ट ट्रैक वार्ता होगी। हम जल्दी ही ट्रेड डील की ओर बढ़ेंगे। ब्रेंडम लिंच एक दिन के दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। बता दें कि लुटनिक ने कहा था कि भारत जब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो डील हो जाएगी।

वहीं इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधि भारत आए हैं। लुटनिक कह चुके हैं कि भारत का सामान अमेरिका की ओर से खुलकर खरीदा जाता है, लेकिन जब हमारे उत्पादों की बारी आती है तो वह खरीद नहीं करता। लुटनिक ने कहा कि भारत की ओर से अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों की खरीद पर कोई सहमति नहीं जताई गई है। उनका कहना था कि भारत की 1.4 अरब की आबादी है, लेकिन वह हमारे यहां से मक्के का एक दाना तक नहीं खरीदता। दरअसल अमेरिका की ओर से लगातार दबाव है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को एंट्री दे। वहीं भारत इस पर गैर-जरूरी रियायतें देने से इनकार कर रहा है।

हालांकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तेवर बीते कुछ समय से नरम पड़े हैं। माना जा रहा है कि रूस के साथ डील को लेकर कोई सहमति बनने के बाद ट्रेड डील पर भी कुछ मुहर लग सकती है। बता दें कि अब तक भारत और अमेरिका के बीच 5 राउंड की ट्रेड वार्ता हो चुकी है। अब छठे राउंड के लिए चर्चा को टाल दिया गया है, जो 25 और 29 अगस्त को होने वाली थी। माना जा रहा है कि मंगलवार की मीटिंग में कुछ अहम बिंदुओं पर सहमति बन सकती है। बता दें कि एशिया के 15 देशों के साथ ट्रेड डील अब तक लिंच के माध्यम से हो चुकी है। वही भारत अमेरिका व्यापार संबंधों की भी निगरानी कर रहे हैं।