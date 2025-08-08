US India Israeli PM Benjamin Netanyahu Chetak Cheetah removed light helicopters purchased SCO समिट में पीएम मोदी का स्वागत करने को तैयार चीन, 200 हल्के हेलीकॉप्टर खरीदेगा भारत; टॉप-5, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsUS India Israeli PM Benjamin Netanyahu Chetak Cheetah removed light helicopters purchased

SCO समिट में पीएम मोदी का स्वागत करने को तैयार चीन, 200 हल्के हेलीकॉप्टर खरीदेगा भारत; टॉप-5

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का स्वागत करता है। उनसे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की चीन यात्रा की खबरों के बारे में पूछा गया था।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 06:54 PM
share Share
Follow Us on
SCO समिट में पीएम मोदी का स्वागत करने को तैयार चीन, 200 हल्के हेलीकॉप्टर खरीदेगा भारत; टॉप-5

अमेरिका और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को इजरायली पीएम ने कहा कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ सलाह देंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह निजी सलाह होगी क्योंकि मोदी और ट्रंप दोनों उनके अच्छे दोस्त हैं। वहीं, रक्षा मंत्रालय ने पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को बदलने का फैसला लिया है। इसके लिए लगभग 200 आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है, जिन्हें रिकॉनिसन्स एंड सर्विलांस हेलीकॉप्टर (RSH) कहा जाता है। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शुक्रवार की टॉप-5 न्यूज...

'यह दोस्ती का सम्मेलन होगा', SCO समिट में पीएम मोदी का स्वागत करने को तैयार चीन

चीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी चीन दौरे का स्वागत किया है। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। पीएम मोदी का संभावित चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीन पहले ही अमेरिकी हथकंडों की कड़ी आलोचना कर चुका है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत-US तनाव कम करेगा इजरायल? नेतन्याहू बोले- ट्रंप को लेकर मोदी को दूंगा सलाह

अमेरिका और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को इजरायली पीएम ने कहा कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ सलाह देंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह निजी सलाह होगी क्योंकि मोदी और ट्रंप दोनों उनके अच्छे दोस्त हैं। पढ़ें पूरी खबर...

चेतक-चीता की खेप हटेगी, 200 हल्के हेलीकॉप्टरों की होगी खरीद; सेना की बड़ी तैयारी

रक्षा मंत्रालय ने पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को बदलने का फैसला लिया है। इसके लिए लगभग 200 आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है, जिन्हें रिकॉनिसन्स एंड सर्विलांस हेलीकॉप्टर (RSH) कहा जाता है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के लिए होंगे, जिसमें सेना को 120 और वायुसेना को 80 हेलीकॉप्टर सौंपे जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...

जापानी वेब सीरीज ‘डेथ नोट’ का घातक असर? 7वीं कक्षा के छात्र ने कर ली आत्महत्या

बेंगलुरु में 7वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में पता चला कि इस घटना का संबंध लोकप्रिय जापानी वेब सीरीज ‘डेथ नोट’ से हो सकता है। यह घटना 3 अगस्त की रात अच्छुकट्टू इलाके में हुई। पुलिस टीम की ओर से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

बांके बिहारी मंदिर पर योगी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर लगाई रोक

वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां के प्रबंधन और समिति बनाने संबंधी अध्यादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश तब तक लंबित रहेगा, जब तक उच्च न्यायालय इसकी संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं कर लेता। पढ़ें पूरी खबर...

Indian Army Congress BJP अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।