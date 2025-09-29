US increasing missile production Supreme Court furious with lower courts Asia Cup India pakistan Top five News US बढ़ाएगा मिसाइलों का प्रोडक्शन, निचली अदालतों पर क्यों भड़का SC? टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
US बढ़ाएगा मिसाइलों का प्रोडक्शन, निचली अदालतों पर क्यों भड़का SC? टॉप 5 न्यूज

हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय, यानी पेंटागन ने मिसाइल प्रोडक्शन को दोगुना करने के आदेश दिए हैं। इस रिपोर्ट में चीन के साथ संभावित जंग का भी जिक्र है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 06:59 PM
अमेरिका चीन के साथ जंग की तैयारी में जुटा गया है। हाल में सामने एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अमेरिका चीन संग संभावित जंग को देखते हुए अपने हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालतों को फटकार लगाई है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

किस जंग की तैयारी में जुट गया US? मिसाइलों का उत्पादन दोगुना करने का आदेश; रिपोर्ट में दावा

बीते दिनों अमेरिका के पास हथियारों की कमी की खबर सामने आने के बाद अब एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका इसे लेकर बेहद अलर्ट मोड में है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पेंटागन ने कुछ अहम मिसाइलों के प्रोडक्शन को दोगुना, चौगुना करने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चीन के साथ संभावित जंग को देखते हुए यह कदम उठा रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

आज तक किसी ठेकेदार से एक पैसा नहीं लिया..., एथनॉल का नाम ले किस पर बरसे गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सोमवार को कहा कि यह उनके फैसलों से नाखुश एक शक्तिशाली आयात ‘लॉबी’ का काम है। गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम में अपनी तुलना एक ‘फलदार पेड़’ से करते हुए कहा, 'मैं ऐसी आलोचनाओं का जवाब नहीं देता, क्योंकि ऐसा करने से यह खबर बन जाती है। जो पेड़ फल देता है, लोग उसी पर पत्थर फेंकते हैं। बेहतर है कि हम इस पर ध्यान न दें।' पढ़ें पूरी खबर…

देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर खेलता है, PM मोदी की तारीफ में क्या बोले सूर्यकुमार

एशिया कप विजेता भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर खेलता है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मैदान कोई भी जीत भारत की ही होती है। पढ़ें पूरी खबर…

ऐसे कैसे बेल दे दिया? निचली अदालत के जजों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी कंपनी से 6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोपी दंपति को जमानत देने के तरीके की कड़ी आलोचना करते हुए जजों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सेशन्स जज आरोपियों को बेल देते समय लापरवाही बरती है। कोर्ट ने इस दौरान दोनों अधिकारियों को दिल्ली न्यायिक अकादमी में कम से कम सात दिनों का ट्रेनिंग लेने लेने का भी आदेश दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

वोक्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट, इंडिया सीरीज में हुआ था ऐसा

इंग्लैंड के स्टार बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने सोमवार (29 सितंबर) को चौंका दिया। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 36 वर्षीय वोक्स को चोटिल होने के कारण हाल ही में घोषित हुए इंग्लैंड के एशेज स्क्वॉड में जगह नहीं मिली। उनका भारत के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज के आखिरी मैच में कंधा डिस्लोकेट हो गया था। उन्हें अपने करियर में कई बार लंबे समय तक चोटों से जूझना पड़ा। उन्होंने 2011 में सिडनी के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वोक्स ने 62 टेस्ट (2034 रन, 198 विकेट), 122 वनडे (1524 रन, 173 विकेट) और 33 टी20 इंटरनेशनल मैच (147 रन, 31 विकेट) खेले। उन्होंने रिटायरमेंट पर एक लंबी-चौड़ी सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है। पढ़ें पूरी खबर…

