US ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों में दी छूट, क्रूड ऑयल खरीदने का खुला रास्ता; भारत के पास मौका

भारतीय रिफाइनर इस छूट का फायदा उठाकर ईरानी तेल खरीदने की योजना बना रहे हैं। तीन भारतीय रिफाइनिंग स्रोतों ने बताया कि वे ईरानी क्रूड खरीदने को तैयार हैं, लेकिन सरकार के निर्देश और वाशिंगटन से भुगतान शर्तों का इंतजार कर रहे हैं।

अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों में अस्थायी छूट देकर एशिया के रिफाइनरों के लिए क्रूड ऑयल खरीदने का रास्ता खोल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 30 दिनों की छूट जारी की, जो समुद्र में पहले से लोडेड ईरानी तेल के लिए लागू है। यह छूट 20 मार्च तक लोडेड और 19 अप्रैल तक डिस्चार्ज होने वाले तेल पर लागू है, जिसमें प्रतिबंधित टैंकर भी शामिल हैं। यह अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को कम करने का प्रयास है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस छूट को वैश्विक बाजार में 140-170 मिलियन बैरल तेल उपलब्ध कराने का प्रयास बताया। एशिया के देश मध्य-पूर्व से 60% क्रूड आयात करते हैं, जो इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

भारतीय रिफाइनर इस छूट का फायदा उठाकर ईरानी तेल खरीदने की योजना बना रहे हैं। तीन भारतीय रिफाइनिंग स्रोतों ने बताया कि वे ईरानी क्रूड खरीदने को तैयार हैं, लेकिन सरकार के निर्देश और वाशिंगटन से भुगतान शर्तों का इंतजार कर रहे हैं। भारत के पास अन्य बड़े एशियाई आयातकों की तुलना में क्रूड स्टॉक कम हैं, इसलिए उन्होंने हाल ही में रूसी तेल बुक किया था। अब ईरानी तेल की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि यह छूट तीसरी बार दी गई है। भारत सरकार से तुरंत टिप्पणी नहीं मिल सकी। बाकी एशियाई रिफाइनर भी इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या वे इस तेल को खरीद सकते हैं। चीन पहले से ही ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जहां स्वतंत्र रिफाइनर 1.38 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदते हैं, क्योंकि यह गहरी छूट पर उपलब्ध होता है।

किन देशों के लिए अधिक सुविधा

समुद्र में लगभग 170 मिलियन बैरल ईरानी क्रूड फैला हुआ है, जो मध्य-पूर्व की वर्तमान उत्पादन हानि के 14 दिनों से कम के बराबर है। यह तेल मध्य-पूर्व की खाड़ी से चीन के पास तक जहाजों पर है। युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट के लगभग बंद होने से एशियाई रिफाइनरियां कम दर पर चल रही हैं और ईंधन निर्यात कम हो रहा है। 2018 में ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद चीन मुख्य खरीदार बन गया। अब यह छूट उन देशों को फायदा पहुंचा सकती है जो पहले ईरानी तेल खरीदते थे, जैसे भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, ग्रीस, ताइवान और तुर्की।