‘भारत में हो रहे आंदोलनों को अमेरिका कर रहा फंड ?’ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का विस्फोटक दावा

मार्कंडेय काटजू ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इन देशों के साथ नजदीकी बढ़ा रही है। उनका संकेत था कि इसी कारण वॉशिंगटन भारत के भीतर असंतोष को हवा दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रचारक मार्कंडेय काटजू ने एक विवादित दावा किया है कि भारत में चल रहे मौजूदा आंदोलन के पीछे अमेरिकी सरकार हो सकती है और वह उसे गुप्त रूप से फिंडिंग कर रही है। उन्होंने यह आरोप भारत के BRICS में सक्रिय रोल और रूस-चीन के साथ बढ़ते रिश्तों से जोड़ा है।

X पर पोस्ट करते हुए काटजू ने लिखा, "वे हैरान नहीं होंगे अगर अमेरिकी सरकार भारत के मौजूदा आंदोलन के पीछे हो और उसे गुप्त रूप से फंड दे रही हो। उनके अनुसार अमेरिका इसलिए नाराज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BRICS में शामिल हुए हैं, जिसके नेतृत्व में चीन और रूस शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने अमेरिका के “दुश्मन” बताया।"

काटजू ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इन देशों के साथ नजदीकी बढ़ा रही है। उनका संकेत था कि इसी कारण वॉशिंगटन भारत के भीतर असंतोष को हवा दे सकता है।

काटजू ने क्यों दिया BRICS से जुड़ा तर्क? भारत ने सितंबर 2026 में नई दिल्ली में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की बात कही।

भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भी है और दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने की राह पर हैं। यही संदर्भ काटजू के दावे का आधार बना है।

भारत-अमेरिका रिश्तों में टैरिफ, व्यापार और रूसी तेल खरीद को लेकर मतभेद जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग भी जारी है।