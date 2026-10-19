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‘भारत में हो रहे आंदोलनों को अमेरिका कर रहा फंड ?’ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का विस्फोटक दावा

By Shubham Sharma
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मार्कंडेय काटजू ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इन देशों के साथ नजदीकी बढ़ा रही है। उनका संकेत था कि इसी कारण वॉशिंगटन भारत के भीतर असंतोष को हवा दे सकता है।

NSUI Protest Delhi
दिल्ली में NSUI के छात्रों का आंदोलन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रचारक मार्कंडेय काटजू ने एक विवादित दावा किया है कि भारत में चल रहे मौजूदा आंदोलन के पीछे अमेरिकी सरकार हो सकती है और वह उसे गुप्त रूप से फिंडिंग कर रही है। उन्होंने यह आरोप भारत के BRICS में सक्रिय रोल और रूस-चीन के साथ बढ़ते रिश्तों से जोड़ा है।

X पर पोस्ट करते हुए काटजू ने लिखा, "वे हैरान नहीं होंगे अगर अमेरिकी सरकार भारत के मौजूदा आंदोलन के पीछे हो और उसे गुप्त रूप से फंड दे रही हो। उनके अनुसार अमेरिका इसलिए नाराज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BRICS में शामिल हुए हैं, जिसके नेतृत्व में चीन और रूस शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने अमेरिका के “दुश्मन” बताया।"

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काटजू ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इन देशों के साथ नजदीकी बढ़ा रही है। उनका संकेत था कि इसी कारण वॉशिंगटन भारत के भीतर असंतोष को हवा दे सकता है।

काटजू ने क्यों दिया BRICS से जुड़ा तर्क?

भारत ने सितंबर 2026 में नई दिल्ली में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और रूस के साथ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की बात कही।

भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भी है और दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने की राह पर हैं। यही संदर्भ काटजू के दावे का आधार बना है।

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भारत-अमेरिका रिश्तों में टैरिफ, व्यापार और रूसी तेल खरीद को लेकर मतभेद जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग भी जारी है।

काटजू का बयान उस वक्त आया है, जब भारत BRICS के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है और रूस-चीन के साथ अपने संतुलित रिश्तों को मजबूत कर रहा है। उनका दावा यह संदेश देता है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को अमेरिका पसंद नहीं कर सकता, लेकिन यह अभी तक केवल उनकी राय है, पुष्ट तथ्य नहीं।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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