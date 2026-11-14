अमेरिका ने यूक्रेन को दिया NATO का ऑफर, CJP पर अखिलेश यादव की दो टूक; टॉप-5 न्यूज
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में नाटो सदस्यता का मामला सामने आ गया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने डोनबास क्षेत्र छोड़ने के बदले में नाटो सदस्यता ऑफर की है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी शांति वार्ता में एक बार फिर से नाटो सदस्यता की एंट्री हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आबूधाबी में हो रही शांति वार्ता को लेकर कहा है कि अमेरिका की तरफ से नाटो की सदस्यता का ऑफर दिया गया है। हालांकि, इसके लिए यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपने दावे को छोड़ना होगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर अपनी बात रखी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस वक्त सीजेपी आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त ही उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह उनकी यह लड़ाई भाजपा से है।
लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें...
यूक्रेन को नाटो सदस्यता का ऑफर, बदले में क्या देना होगा?
यूक्रेन के राष्ट्र्पति जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को नाटो सदस्यता का ऑफर मिला है। हालांकि इसके बदले में यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर से अपने अधिकार को छोड़ना होगा। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन पर से अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका सुरक्षा गारंटी के साथ पूरी प्रतिबद्धता से बात करता है, तो वह यूक्रेन में इस मुद्दे पर रेफरेंडम करवाने के लिए तैयार हैं। पढ़ें पूरी खबर...
कॉकरोच जनता पार्टी पर अखिलेश यादव की दो टूक
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर अपनी राय रखी है। हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपनी बात रखते हुए समाजवादी नेता ने कहा कि सपा और इंडिया गठबंधन शुरुआत से ही सीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉकरोच पार्टी की लड़ाई भाजपा के साथ है। उनका आंदोलन भाजपा के खिलाफ है। इस बार लाठी हारेगी लैपटॉप जीतेगा। पढ़ें पूरी खबर....
तीन साल बाद भारत आ रहे पाकिस्तान के मंत्री
पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री जल्दी ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। दिल्ली में होने वाली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनाइजेशन में हिस्सा लेने के लिए कोई पाकिस्तानी मंत्री तीन साल के बाद भारत आ रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार इस समिट में हिस्सा लेने के लिए अपने पर्यावरण मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को भारत भेज रही है। बता दें, तीन साल पहले तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। पढ़ें पूरी खबर…
जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को बताया अपना सियासी पिता
मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को अपना सियासी पिता बताया है। दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघौगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से ही गरिमा के साथ राजनीति करने की कला सीखी है। जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक विरासत उन्हें मिलेगी, जबकि उनके बेटे जयवर्धन सिंह को सारा पैसा मिलेगा। पढ़ें पूरी खबर…
पीएम की तारीफ के बाद सैम पित्रोदा की राहुल गांधी से दूरी
वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों पर भी पार्टी लाइन से अलग हटकर जवाब दिया। बता दें, पित्रोदा और कांग्रेस के बीच में यह खींचतान उस वक्त से शुरू हुई है, जब ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक अच्छा दोस्त करार दिया था। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें