अमेरिका ने यूक्रेन को दिया NATO का ऑफर, CJP पर अखिलेश यादव की दो टूक; टॉप-5 न्यूज

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में नाटो सदस्यता का मामला सामने आ गया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने डोनबास क्षेत्र छोड़ने के बदले में नाटो सदस्यता ऑफर की है।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी शांति वार्ता में एक बार फिर से नाटो सदस्यता की एंट्री हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आबूधाबी में हो रही शांति वार्ता को लेकर कहा है कि अमेरिका की तरफ से नाटो की सदस्यता का ऑफर दिया गया है। हालांकि, इसके लिए यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपने दावे को छोड़ना होगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर अपनी बात रखी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस वक्त सीजेपी आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त ही उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह उनकी यह लड़ाई भाजपा से है।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें... यूक्रेन को नाटो सदस्यता का ऑफर, बदले में क्या देना होगा? यूक्रेन के राष्ट्र्पति जेलेंस्की ने दावा किया है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को नाटो सदस्यता का ऑफर मिला है। हालांकि इसके बदले में यूक्रेन को पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर से अपने अधिकार को छोड़ना होगा। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन पर से अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका सुरक्षा गारंटी के साथ पूरी प्रतिबद्धता से बात करता है, तो वह यूक्रेन में इस मुद्दे पर रेफरेंडम करवाने के लिए तैयार हैं। पढ़ें पूरी खबर...

कॉकरोच जनता पार्टी पर अखिलेश यादव की दो टूक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर अपनी राय रखी है। हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपनी बात रखते हुए समाजवादी नेता ने कहा कि सपा और इंडिया गठबंधन शुरुआत से ही सीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉकरोच पार्टी की लड़ाई भाजपा के साथ है। उनका आंदोलन भाजपा के खिलाफ है। इस बार लाठी हारेगी लैपटॉप जीतेगा। पढ़ें पूरी खबर....