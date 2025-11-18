अनमोल बिश्नोई समेत 200 भारतीयों को US ने किया डिपोर्ट, विमान में पंजाब के 2 मोस्ट वांटेड भी

संक्षेप: जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, फर्जी पासपोर्ट पर देश छोड़कर चला गया था। अधिकारियों के मुताबिक इस साल की शुरुआत में उसे अलास्का में गिरफ्तार किया गया था। NIA ने उसे 'मोस्ट-वांटेड' भगोड़ा घोषित कर रखा है।

अमेरिका ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और मोस्ट वांटेड आतंकी अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अनमोल बिश्नोई, पंजाब के दो वांटेड अपराधियों और 197 अवैध प्रवासियों सहित 200 भारतीय नागरिकों को भारत भेज दिया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विमान अमेरिका से उड़ान भर चुका है और बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा।

बता दें कि अनमोल बिश्नोई का भारत आना भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अनमोल बिश्नोई को 'मोस्ट-वांटेड' अपराधी घोषित कर रखा है। बिश्नोई भारत में कम से कम 18 गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त है। उसके कथित अपराधों में मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रचना, अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर गोलीबारी की योजना बनाना और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शामिल है।

खुफिया जानकारी के मुताबिक इस साल की शुरुआत में अनमोल बिश्नोई को अलास्का में गिरफ्तारी किया गया था। हिरासत में लिए जाने से पहले वह फर्जी रूसी कागजों पर यात्रा कर रहा था और अमेरिका और कनाडा के बीच तब तक आता-जाता रहा। जांच एजेंसियों का मानना ​​है कि वह एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए गिरोह के संचालन को निर्देशित कर रहा था।