जो काम खुद नहीं कर पाया, वह यूरोप ने कर दिखाया; भारत से डील पर अड़ंगा लगाएगा अमेरिका?

ग्लोबल जियो-पॉलिटिक्स में इस समय एक अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिका, जो भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करने में अब तक हिचकिचाता रहा है और 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति के तहत टैरिफ का डंडा चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ, यूरोप ने बाजी मारते हुए भारत के साथ करीब दो दशक से लटके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंजाम तक पहुंचा दिया है। लेकिन, क्या यह राह इतनी आसान होगी? अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हालिया बयानों ने इस जश्न के रंग में भंग डालने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल भारत और यूरोप एक ऐतिहासिक ट्रेड डील के मुहाने पर खड़े हैं। इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आरोप लगाया है कि भले ही यूरोप ने रूस के साथ सीधे तौर पर ऊर्जा संबंध तोड़ लिए हों, लेकिन वह चोर दरवाजे से रूस-यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग जारी रखे हुए है।

अमेरिका की खीज: 'हम कुर्बानी दे रहे, यूरोप मलाई खा रहा' अमेरिका की बौखलाहट का असली कारण 'व्यापार' से ज्यादा 'रूस' है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि उसने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यूरोप ने 'चोर दरवाजे' से रूस की मदद जारी रखी। अमेरिका का तर्क है कि यूरोप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सीधे रूस से तेल न खरीदकर, भारत के रास्ते वही रूसी तेल खरीद रहा है।

रूसी तेल का 'भारतीय रूट' और अमेरिकी नाराजगी स्कॉट बेसेंट ने एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि कैसे प्रतिबंधों के बावजूद पैसा रूस तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि रूस अपना कच्चा तेल भारत को बेचता है। भारत इसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोप को बेच देता है। स्कॉट बेसेंट ने कहा- रूसी तेल भारत जाता है, वहां से रिफाइंड उत्पाद निकलते हैं और यूरोपीय देश उन उत्पादों को खरीदते हैं। असल में, वे (यूरोप) अपने ही खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड कर रहे हैं।

अमेरिकी मंत्री का तर्क है कि अमेरिका ने मास्को से ऊर्जा संबंधों को खत्म करने और सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकाई है, जबकि यूरोप ग्लोबल ऑयल ट्रेड की खामियों का फायदा उठा रहा है।

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता अमेरिका की इस नाराजगी के बीच, भारत और यूरोपीय संघ मंगलवार को अपने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। इस समझौते पर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी और लगभग दो दशक बाद यह डील होने जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से कपड़ा, रसायन, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, चमड़े का सामान, ऑटोमोबाइल और फुटवियर जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को यूरोपीय बाजारों में शुल्क-मुक्त या तरजीही पहुंच मिलने की उम्मीद है। यह समझौता बदलते वैश्विक व्यापार पैटर्न के बीच भारत-ईयू आर्थिक साझेदारी की रीढ़ बनने की उम्मीद है।

भारत पर अमेरिकी टैरिफ का दबाव ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगाया था। अगस्त में तनाव बढ़ने पर कुछ मामलों में यह टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया गया। स्कॉट बेसेंट ने कहा- हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया। लेकिन पिछले हफ्ते क्या हुआ? यूरोपीय लोगों ने भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।

क्या अमेरिका अड़ंगा लगाएगा? सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस डील को पटरी से उतार सकता है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से वह दबाव बना सकता है। अमेरिका ने पहले ही रूसी तेल खरीदने के कारण भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाए हैं। अगर भारत-यूरोप व्यापार बढ़ता है और उसमें रूसी तेल से बने उत्पादों की हिस्सेदारी रहती है, तो अमेरिका अपनी 'सेकेंडरी सैंक्शंस' की नीति को सख्त कर सकता है। वाशिंगटन यह नरेटिव सेट कर रहा है कि भारत-यूरोप डील असल में रूस को ऑक्सीजन देने का जरिया बन रही है। इससे ब्रुसेल्स (EU मुख्यालय) पर नैतिक दबाव बढ़ेगा कि वह इस डील में 'सख्त नियम' जोड़े।

हालांकि, इस तनाव के बीच एक 'एग्जिट रूट' भी दिख रहा है। बेसरेंट ने खुद माना है कि दिसंबर में भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी है और ओपेक (OPEC) की तरफ रुख किया है।