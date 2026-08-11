गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ी कानूनी राहत, रिश्वत-धोखाधड़ी का केस हुआ खत्म

अमेरिकी वकीलों ने 2024 में अडानी के खिलाफ आरोप तय किए थे। अडानी पर आरोप थे कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की सहमति जताई थी।

दिग्गज भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका में एक बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है। अमेरिका की संघीय अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के सभी आपराधिक आरोपों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने इस केस को वापस लेने और आगे न बढ़ाने का फैसला लिया था। अब कोर्ट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गारॉफिस ने सोमवार को सरकारी वकीलों की केस खारिज करने की मांग वाली इस याचिका को मंजूरी दे दी। हालांकि इससे पहले जज ने न्याय विभाग से मामले को खत्म करने के फैसले पर सफाई मांगी। कोर्ट ने अडानी से यह भी पूछा था कि क्या केस वापस लेने के बदले किसी तरह का समझौता किया गया है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने केस क्यों लिया वापस? अमेरिकी न्याय विभाग ने मई में ही इस बात का संकेत दे दिया था कि वह केस आगे नहीं बढ़ाएगा। 4 जुलाई को कोर्ट में दाखिल एक दस्तावेज में वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मैककॉटर ने इसके पीछे कई प्रमुख वजहें बताईं। कोर्ट को बताया गया कि मामला मुख्य रूप से विदेशी गतिविधियों से जुड़ा है इसे साबित करना बेहद मुश्किल है। न्याय विभाग ने यह भी कहा कि वे इस मामले में अपनेऔर संसाधन और बर्बाद नहीं करना चाहते।

अडानी पर क्या थे आरोप? अमेरिकी वकीलों ने 2024 में अडानी के खिलाफ आरोप तय किए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताई थी, ताकि अडानी समूह की एक कंपनी को बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल सके। वकीलों ने अडानी और अन्य आरोपियों पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। आरोप था कि कंपनियों की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को लेकर निवेशकों को गलत जानकारी दी गई।

यह मामला अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और भारत सरकार को 12 गीगावाट तक सौर ऊर्जा बेचने की योजना से जुड़ा था। हालांकि अडानी ग्रुप ने शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद, झूठा और मनगढ़ंत बताकर खारिज किया था।